Res-bir’den Çoklu Tarife Eleştirisi



Lefkoşa, 25 Mart 19 : Restorancılar Birliği (Res-Bir), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun çoklu tarife programının, başta market, kasap, manav ve belli başlı tedarikçilerle kendilerinin çalışma saatlerinden dolayı zam olarak yansıyacağını vurguladı.



Res-Bir Başkanı Salih Kayım, yaptığı yazılı açıklamada, malzemeleri temin ettikleri birçok sektörün enerji maliyetlerinden dolayı ürünlerine yapacakları zamların, restoran sahiplerinin artan girdi maliyetlerini daha da astronomik düzeye çıkartacağını belirtti.



Kayım, yaz aylarındaki döviz krizinden beri sıkıntılı olan yerli işletmelerin ekonomik yapısının daha da bozulup, bunun sonucu olarak birçok işyerinin kapatmak, küçülmek veya çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kalacağını dile getirdi. Kayım, “Daha bir ay önce Turizm Bakanlığımızın organizasyonu ve başbakanımızın da katılımıyla restoran, cafe ve bar işletmeleri gibi turizme bağlı sektörlerde çalışan yerli sayısını nasıl artırılacağı konusunda çalışma yaparken, ana girdi maliyetlerimize gelen son zincirleme zamlarla işletmelerimizi nasıl ayakta tutabiliriz endişeleri yaşamaya başladık” dedi.



Kayım, Kıb- Tek’in ülke için stratejik bir öneme sahip olduğunun ve özellikle yiyecek içecek işletmeleri gibi elektriğe bağımlı sektörler için ne kadar elzem olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayarak, bu alanda uzun bir süredir kontrolsüz yapılan artışların işletmelere büyük zararlar verdiğinin de aşikar olduğunu belirtti.



(AK/FEZ)