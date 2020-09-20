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RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"

RES-BİR, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kapatma kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

20 Eylül 2020 Pazar 15:50
RES-BİR: "Yeter ki herkese eşit davranın"
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RES-BİR, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapattığı mekanlar hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi , sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle, üyelerimiz ve sektörümüz paydaşları olan barları, toptancı bir zihniyetle kapatma kararı aldı. Oysa biz RES-BİR olarak daha 7 Eylül 2020’de Bakanlar Kurulundaki sayın yetkililere ,kuralların bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından belirlenmesini ,bizlere duyurulmasını ve sıkı bir şekilde denetlenmeyi talep ettiğimizi belirtmiş ve kurallara uymayanların kapatılması gerektiğini de söylemiştik. Ancak denetleme yapıp kurallara uymayanları cezalandırmak yerine “toptancı “mantığınızla tüm barları kapatmayı seçtiniz . Bizim bu “toptancı “ mantığınızı kabul etmemiz ve suçsuz yere ekmek teknelerimizi kapatmamızı beklemeniz kabul edilebilir değildir . Şimdi biz çok merak ediyoruz kurallara uymayan hiç mi doktor yok ? Hiç mi klinik yok? Denetleme yapıyormusunuz? Hiç mi kliniklerde bulaş riski yok ? İnsanlar oralarda bekleme salonlarında dip dibe otururken bulaşmıyor mu? Klinikleri kapatma kararı da alabilirmisiniz ? Yoksa ucu size de dokunur diye öyle birşey söz konusu bile olamaz ,hatta tartışmaya bile açılamaz mı ? Ya bu ülkeyi tamamen kapatın yada koyduğunuz kuralları takip edin . Yeter ki herkese eşit davranın YOKSA ENDİŞEMİZ ODUR Kİ ; HEPİMİZİ BİRİBİRİMİZE DÜŞMAN EDECEKSİNİZ .

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Son Güncelleme: 20.09.2020 16:01
Anahtar Kelimeler:
RESBİR
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