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RES-BİR bugün olağanüstü toplanıyor

Restorancılar Birliği (RES-BİR) sivil itaatsizlik kararını görüşecek.

16 Ocak 2021 Cumartesi 08:15
RES-BİR bugün olağanüstü toplanıyor
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Sağlık Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapması karşılığında mekanlarının açık kalmasını isteyen RES-BİR, hükümete yaptıkları önerilerin karşılanmaması durumunda yarın sivil itaasizlik de dahil olmak üzere eylem planını görüşecek.

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ÜST KOMİTE KARARLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

RES-BİR ve birçok sektörün beklediği Üst Komite kararları ise bugün açıklanacak...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı karara göre, saat 22.00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi gibi işletmeler hizmet veremiyor. 22.00’dan sonra ise yalnızca paket servis hizmetleri devam ediyor.

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Son Güncelleme: 16.01.2021 09:55
Anahtar Kelimeler:
RESBİR
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