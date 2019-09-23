Rektör Osam gereğini yapacak mı!

KIBRIS MANŞET- ÖZEL

KIBRIS MANŞET’İN 29 Temmuz 2019 tarihinde manşetinden verdiği YÖDAK’ın DAÜ Raporunda bakanlık kararını verdi ve DAÜ Rektörü’nün gereğini yapması istendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, DAÜ Rektörlüğüne gönderdiği 20 Eylül 2019 tarihli yazıda komisyon kararına göre DAÜ Rektörü Prof. Necdet Osam’ın, yasanın 11/2A maddesine göre hatalı karar ürettiğini bildirdi.

Yazıda şöyle denildi; Üçüncü ülke uyruklu 24 Tıp, 17 diş hekimliği olmak üzere toplam 41 öğrencinin mağduriyetlerinin giderilmesi için YÖDAK ile işbirliği içinde sorunun çözümüne yönelik karar üretmeniz, öğrencilerin bu süre zarfında eğitim haklarının korunması ve 2019-2020 akademik yılından itibaren ilgili programların yasal süreçleri tamamlayıncaya kadar yeni öğrenci kaydı yapılmaması gerekmektedir…