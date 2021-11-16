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Rekor vaka sayısı

16 Kasım 2021 Salı 19:02
Rekor vaka sayısı

"Toplam 27.376 test yapıldı, 191'i yerel, 220  pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 191 kişi ise yerel vakadır. 

86 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 37  kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele,  1 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 191  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020  

Toplam Vaka Sayısı: 24.951 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6540   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.982

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Son Güncelleme: 16.11.2021 20:04
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