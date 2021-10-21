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Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi

21 Ekim 2021 Perşembe 18:30
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi

SORUŞTURMA RAPORU EN GEÇ 30 GÜN İÇERİSİNDE KURULA SUNULACAK
Rekabet Kurulu, akaryakıtta yaşanan sorunla ilgili tedarikçi firmalar Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.(K-PET) ve Altınbaş Petrol Ltd. (Alpet Kıbrıs) hakkında re’sen soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu’nun aldığı karara göre, soruşturmayı yürütmesi için 2 kişi raportör olarak görevlendirilirken, soruşturma raporu en geç 30 gün içerisinde kurula sunulacak.
Rekabet Kurulu, basında görülen “dağıtıcı firmaların, döviz kurlarının yükselmesi sonrası, benzin istasyonlarına akaryakıt, tüp gaz firmalarına ise gaz vermemesi” haberleri üzerine, K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında 36/2009 Rekabet Yasası’nın 4’üncü ve/veya 6’ncı maddelerinin ihlali ile ilgili değerlendirme yaptı.
Kurulun yaptığı değerlendirme sonucu alınan karar şöyle: 

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“1. Yasa’nın 4’üncü ve/veya 6’ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti için Yasa’nın 22’nci ve 23’üncü maddesi tahtında Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. (K-PET) hakkında re’sen soruşturma başlatılmasına,
2. Yasa’nın 4’üncü ve/veya 6’ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti için Yasa’nın 22’inci ve 23’üncü maddesi tahtında Altınbaş Petrol Ltd. (Alpet Kıbrıs) hakkında re’sen soruşturma başlatılmasına,
3. Soruşturmayı yürütmekle ilgili raportör olarak Demet Arısoy ile İlker Erden’in görevlendirilmesine,
4. Soruşturmayı yürütmekle ilgili raportör olarak görevlendirilen Demet Arısoy ile İlker Erden’in soruşturma süresince geçerli olmak üzere yasanın 27’nci maddesi tahtında her türlü bilgi, belge ve yerinde inceleme yetkisi ile yetkilendirilmesine,
5. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Demet Arısoy ile İlker Erden’in elde edeceği bilgi ve belgelere dayanarak, oluşturacağı soruşturma raporunu en geç 30 gün içerisinde Kurul’a sunmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”
 

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Son Güncelleme: 21.10.2021 19:03
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