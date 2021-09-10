Refüj içerisindeki metal aydınlatma direği seyir halindeki araç üzerine düştü
Gönyeli Çemberi ile Fuar Kavşağı arasında Opel Plaza önlerinde, refüj içerisindeki metal aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar medyana geldi.
Refüj içerisindeki metal aydınlatma direği seyir halindeki araç üzerine düştü
Gönyeli Çemberi ile Fuar Kavşağı arasında Opel Plaza önlerinde, refüj içerisindeki metal aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar medyana geldi.
10 Eylül 2021 Cuma 19:15
Polisten yapılan açıklamada, bugün 15.40 sıralarında, Gönyeli Çemberi ile Fuar Kavşağı arasında Opel Plaza önlerinde, refüj içerisinde bulunan metal aydınlatma direğinin seyir halinde bulunan Ümit Şonya yönetimindeki NB 291 plakalı araç üzerine devrilmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
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