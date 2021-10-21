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Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama

21 Ekim 2021 Perşembe 16:15
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama

“BİR BÖLGEYİ DAHA RANT UĞRUNA KAYBETMEYECEĞİZ… YASAYA AYKIRI ÇALIŞMAYI DAVA EDECEĞİZ”
Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda konut ihtiyacının 16 kat fazlasını barındırabilecek alanın imara açıldığı bilgisine ulaştıklarını belirterek, “Hali hazırda altyapının içler acısı olduğu bu bölgenin yerleşimlerinde durum ‘plan’ eliyle daha da kötüleştirilmiştir” dedi.
Bir bölgeyi daha “rant uğruna” kaybetmeyeceklerini ifade eden Refikoğlu, birçok yasaya aykırı yapıldığını savunduğu çalışmayı dava edeceklerini açıkladı.
Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda neler yapıldığını görmeye ve anlamaya çalıştıklarını kaydetti.
Edindikleri bilgilere ve aldıkları duyumlara göre, yasal sürecin çok dışında bir çalışma yürütüldüğünü öne süren Refikoğlu, talep etmelerine rağmen ülke için büyük önem taşıyan bu planla ilgili hiçbir bilginin resmi olarak kendilerine verilmediğini belirterek, şöyle devam etti: 
“2017 yılında toplanmış ve en son 2019 yılında gözden geçirilmiş verilerin üstüne hiçbir güncelleme yapılmadan, hiçbir dayanağı olmayan değişikliklerle, tüzükte karşılığı bulunmamasına rağmen defalarca Birleşik Kurul onayına sunulduğu bilgisini almış bulunmaktayız.”
“KONUT İHTİYACININ 16 KAT FAZLASINI BARINDIRABİLECEK ALANIN İMARA AÇILDIĞI BİLGİSİNİ ALDIK”

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“Bugünlerde ‘yeniden’ birleşik kurulun onayına sunulmuş ve onaylanmış olduğu iddia edilen planda, konut ihtiyacının 16 kat fazlasını barındırabilecek alanın imara açılmış olduğu bilgisine ulaştık” iddiasında bulunan Refikoğlu, şunları kaydetti: 
“Bu da demek oluyor ki, ihtiyacın kat kat üzerinde alan daha imara açılmış, verimli tarım arazileri heba edilmek üzere planlanmış, bunun yanında pandemiye rağmen konut bölgelerinin yoğunlukları arttırılmış ve hali hazırda altyapının içler acısı olduğu bu bölgenin yerleşimlerinde durum ‘plan’ eliyle daha da kötüleştirilmiştir.”
“Kazanılmış haklar adı altında tanımlanan kurallar ise uygulandığı takdirde bölgenin felaketi ile sonuçlanacaktır” diyen Merter Refikoğlu, şunları belirtti:
“2018 yılında bölgenin sürdürülebilir gelişmesi için yapılan plan çalışmalarına katkı sağlayacak emirnamenin geçici süreliğine yürürlüğe girmesiyle, ilk 6 ayda bazı haklar tanımlanmıştı. Bu haklara biz şehir plancıları da bölge yatırımcılarının zarar etmemesi için, uygun görmesek de, karşı çıkmamıştık ancak usulsüzce ve geçersiz sebeplerle hakların sürelerinin uzatılarak bölgenin sürdürülebilir gelişmesine halel getirilmesine sessiz kalmadık ve iki kez dava açarak ara emri aldık.”
Refikoğlu, “Bugün yeni yürürlüğe girecek planda, tüm eski projelere kaç konut, ne kadar yoğunluk, hangi kullanımlar ve ne kadar altyapı, ne kadar sosyal donatı, ne kadar yeşil alan gerektirecek olduğuna bakılmaksızın yapılmasına olanak sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.
“GİRNE’DE BİLE YAPILMAMIŞTI”
“Bu kadar plansızlık yaratacak adı ‘imar planı’ olan bir döküman, bugün en büyük kaosu, deniz kirliliğini, çevre felaketlerini, aşırı yoğunluğu yaşayan Girne’de bile yapılmamıştı” diyen Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, plan hazırlamakla yükümlü olan Planlama Makamı’nda çalışan hiçbir şehircinin, plan çalışmasında bulunmadığını ve yürütülen çalışmayı kabul etmediklerini savundu.
“Müteahhitler Birliği’nin istihdam ettiği kişilerin çalıştırıldığı, adına ‘imar planı’ denilen bu çalışmayı kesinlikle kabul etmeyeceğiz” diyen Refikoğlu, “Bir bölgemizi daha rant uğruna kaybetmeye müsademizin olmadığını ve birçok yasaya aykırı yapılmış bu çalışmayı dava edeceğimizi bildirmek isteriz” dedi.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 16:35
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