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Refikoğlu: “Girne katlediliyor, kamunun vicdanı sızlıyor”

Şehir Plancıları Odası Girne Koruma Çevre Planı’nda yer alan “Yeşil Alanı Geliştirme İlkeleri” kapsamındaki plana göre batıda mağaraların bulunduğu alandan doğuda koruma alanı sınırına kadar uzanan ve Dome Otel’in içinde bulunduğu K1 nolu haritada K olarak isimlendirilen kıyı şeridi alanda, yapılaşmanın yer almayacağı ve yeşil alan olarak geliştirileceğinin öngörüldüğünü ve bu alanda Dome Otel binası hariç mevcut binaların yıkılması...

11 Eylül 2020 Cuma 13:54
Refikoğlu: “Girne katlediliyor, kamunun vicdanı sızlıyor”
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 Şehir Plancıları Odası Girne Koruma Çevre Planı’nda yer alan “Yeşil Alanı Geliştirme İlkeleri” kapsamındaki plana göre batıda mağaraların bulunduğu alandan doğuda koruma alanı sınırına kadar uzanan ve Dome Otel’in içinde bulunduğu K1 nolu haritada K olarak isimlendirilen kıyı şeridi alanda, yapılaşmanın yer almayacağı ve yeşil alan olarak geliştirileceğinin öngörüldüğünü ve bu alanda Dome Otel binası hariç mevcut binaların yıkılması halinde yerine bina yapılmamasının da öngörüldüğünü öne sürdü.

“İHALESİZ BİR ŞAHSA KİRALANDI”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, plana göre “yeşil alan” olarak belirlenmiş ve Girne Belediyesi’nce rekreasyon amaçlı kullanıma açılması beklenen yerin, herhangi bir ihale komisyonu olmaksızın özel bir şahsa kiralandığını belirtti.

Kiralanan bu yerin bir planlama bölgesi içerisinde olduğu için Şehir Planlama Dairesinden onay almak zorunda olduğunu belirten Refikoğlu, aksi takdirde herhangi bir gelişme veya yapı yapılamayacağını belirtti.

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“MÜHÜRLENMİŞ İNŞAATA BETON DÖKÜMÜ NASIL YAPILIR?”

Refikoğlu Oda Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Şu an dava süreci devam etmekte olan mevzubahis yerdeki inşaat ilgili belediye tarafından mühürlenmesine rağmen, yine aynı belediye beton dökümüne izin vermiş ya da göz yummuştur.Nasıl olur da Girne’nin göbeğinde Şehir Planlama Dairesinden onay almadan üstüne üstlük mühürlenmiş bir inşaata beton dökümü gerçekleştirilebilir?

Girne Çevre Koruma Planı’nın ilgili maddesi net bir dille, tartışmaya mahal bırakmaksızın diyor ki; “Yeşil alan” olarak belirlenen yerlerde yıkılan herhangi bir yapı varsa yerine yeni bir bina yapılamaz! Bu plan ciddiye alınıp uygulanmayacaksa neden yapıldı? Bu planı görmezden gelip ‘ben yaptım oldu’ demenin hukuksal zeminde bir karşılığı yok mudur? Yetkililerin dikkatine Girne katlediliyor, kamunun vicdanı sızlıyor…”

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Son Güncelleme: 11.09.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu
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