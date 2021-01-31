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"Reel sektörle ilgili kararlar en geç salı günü açıklanacak"

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul üyeleri ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

31 Ocak 2021 Pazar 10:52
"Reel sektörle ilgili kararlar en geç salı günü açıklanacak"
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Başbakan Ersan Saner, Hükümetin Covid-19’a karşı yürüttüğü mücadeleyi anlattı.

Başbakan Saner, kış aylarının gelmesiyle birlikte vakalarda görülen artışın halkı tedirgin ettiğini ancak Hükümetin Sağlık Üst Komitesiyle istişare içinde ürettiği kararların etkili olmaya başladığını söyledi.

İç bulaşın limitlerin üzerinde seyrettiği için kapanma kararı alındığını anımsatan Saner, ülke genelinde uygulanan kapanmaya rağmen ekonomiyi de ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti. 

Başbakan Ersan Saner, Sağlık bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı hastalıklar üst kurul üyeleri ve TIP-İŞ temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst seviyeye taşıdıklarını, hastalığa yakalananların barındırılması ve hastaneye nakillerinin de daha iyi bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Saner, önümüzdeki Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde 7 doktorla sözleşme imzaladıklarını, bu istihdamlarla birlikte hastalıkla mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

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Saner, denetimlerin sorumluluğunun Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe emniyet kurullarına devredildiğini, kendisinin de Gazimağusa’da gerçekleştirdiği toplantılarda bunun olumlu etkilerini öğrendiğini belirterek, bu çalışmaların devam ettirilmesi  halinde Covid-19’un yakın bir zamanda kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.

Gerek hastanede gerekse otel ve yurtlarda tedavi ve gözlem altında tutulan kişilerin özverili bir şeklde takip edildiklerini anlatan Başbakan Saner, halkın temaslı takibi konusundaki hassasiyetinin artması gerektiğinin altını çizdi.

Son Bakanlar Kurulu toplantısında Sosyal Güvenlik Yayası üzerinde Kanun Hükmünde Kararname hazırlandığını anımsatan Saner, bu kararname sayesinde tedavi veya garantina altında tutulan özel sektör çalışanlarının ödeneklerinin devam etmesinin önünün açıldığını vurguladı.

Covid-19 ile mücadelede nirengi noktalarının aşılama olduğunu ifade eden Başbakan Saner, bugüne kadar Türkiye’den 40 bin doz aşı geldiğini, Türkiye’nin aşı tedarikine paralele olarak KKTC’ye de aşı gelmeye devam edeceğini söyledi.

Saner aşı programında herhangi bir sıkıntı bulunmadığına da vurgu yaptı.

Başbakan Saner, hastalıkla mücadele sürdürülürken, reel sektörün de unutulmadığını dile getirdiği açıklamalarında, bu konuda üretilen kararların  en geç Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerSağlık BakanlığıBulaşıcı Hastalıklar Üst KurulCovid19
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