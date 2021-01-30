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Reel sektöre destekler Salı günü açıklanacak

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul üyeleri ve TIP-İŞ temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:24
Reel sektöre destekler Salı günü açıklanacak
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Saner, önümüzdeki Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde 7 sözleşmeli doktor alınması konusunda karar ürettiklerini de belirterek, bu istihdamlarla birlikte hastalıkla mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

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Hastalığa yakalananların barındırılması ve hastaneye nakillerinin daha iyi bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade eden Saner, denetimlerin sorumluluğunun ilçe emniyet kurullarına devredilmesiyle de Covid-19’un yakın bir zamanda kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.

Başbakan Saner, hastalıkla mücadele sürdürülürken, reel sektörün de unutulmadığını dile getirdiği açıklamalarında, bu konuda üretilen kararların en geç Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.  

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Anahtar Kelimeler:
Reel Sektöre DestekSözleşmeli Doktor AlımıErsan Saner
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