Reel sektöre destekler Salı günü açıklanacak

Saner, önümüzdeki Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde 7 sözleşmeli doktor alınması konusunda karar ürettiklerini de belirterek, bu istihdamlarla birlikte hastalıkla mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Hastalığa yakalananların barındırılması ve hastaneye nakillerinin daha iyi bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade eden Saner, denetimlerin sorumluluğunun ilçe emniyet kurullarına devredilmesiyle de Covid-19’un yakın bir zamanda kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.

Başbakan Saner, hastalıkla mücadele sürdürülürken, reel sektörün de unutulmadığını dile getirdiği açıklamalarında, bu konuda üretilen kararların en geç Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.