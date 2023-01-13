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Redif Nurel: Fırat Ataser otobüsümü aldı, geri vermiyor!

13 Ocak 2023 Cuma 11:36
Redif Nurel: Fırat Ataser otobüsümü aldı, geri vermiyor!

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü başkanı Redif Nurel, kendi şirketi adına kayıtlı olan ve başkanlığını yaptığı spor kulübünün kullanımında olan otobüsü, seçim döneminde, kendisinden isteyen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’e verdiğini ama şimdi geri alamadığını iddia etti

Redif Nurel yaptığı açıklamada “Kendime ait olan otobüsü aldı ve bana geri vermiyor, Polise şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı.

Nurel, spor kulübüne ait otobüsün üzerindeki kulüp armalarının, yerine tekrar yapıştırılması ve otobüsün eski haline geri getirilmesi koşuluyla Fırat Ataser’in kullanımına verildiğini ancak seçim bitmesine rağmen otobüsün kendisine geri iade edilmediğini iddia etti. Ataser’in “Sana geri vermeyeceğim, artık otobüs benim oldu” dediğini söyleyen Nurel,  bunun üzerine polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Redif Nurel dün akşam saatlerinde kendi şirketine kayıtlı olan Merit Alsancak Yeşilova kulübün kullanımına verilen otobüsünü Ataser’in personeline çalma talimatı verdiği iddiasıyla dün polise şikayetçi olduğunu, otobüsün anahtarını alarak “Başkanın talimatıdır, size vermem” diyerek giden belediye personelinin anahtarı kendisine vermediğini, gecenin ilerleyen saatlerinde ise otobüsün kulüp binası önünden çalınarak, götürüldüğünü iddia etti.

Nurel “Seçim döneminde Fırat Ataser’e tahsis ettiğim otobüsü inatla ve intikamla gece yarısı saatlerinde Ataser veya personeli tarafından otobüsün çalındı” dedi.

Nurel, “Ataser’e seçim döneminde destek veriyordum sonrasında benim için bir televizyon programında olmayacak sözler söylemesinin ardından kendisine olan desteğimi geri çektim ve Namsoy’a destek verdim sözleriyle aralarındaki gerginliğin nedenini açıkladı.

Seçimin ertesi gününden itibaren otobüsün anahtarını talep ettiklerini ama alamadıklarını ifade eden Redif Nurel, hukuki sürecin başlayacağını bildirdi.

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