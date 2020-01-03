RDÜ-İŞAD arasında işbirliği protokolu imzalandı

Rauf Denktaş Üniversitesi ile Kıbrıs Türk İşadamları Derneği arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere bir işbirliği protokolü imzalandı. Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ve Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ı geniş katılımlı Yönetim Kurulu üyeleri ile ziyaret eden İŞAD Başkanı Sn. Enver Mamülcü’ye, İŞAD Asbaşkanı Sn. Ali İhsan Çevik, Genel Sekreteri Sn. Ali Akın Önder, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cihangir Özyer, Sn. Metin yılgın eşlik etti. Rauf Denktaş Üniversitesi’ndeki görüşmeye RDÜ Halkla İlişkiler Koordinatörü Sn. Ender Denktaş da katıldı. RDÜ ve İŞAD arasında imzalanan protokol gereğince, İŞAD etkinlikleri için ihtiyaç duyacağı herhangi bir konferans veya eğitim amaçlı olarak RDÜ’nün amfi salonu ve dersliklerinden yararlanabileceği ve Dernek üyeleri ile RDÜ’de görev alan öğretim üyeleri bir araya gelerek istihdam edilebilen öğrenciler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla görüşlerde bulunabilecekler ve diğer işbirliği içeren hususlar da yer aldı.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, İŞAD üyelerine derslikler, laboratuvar, amfi salonu ve kütüphaneyi gezdirip Üniversite’nin bugüne kadar gelişim ile ilgili bilgi verdi. RDÜ ve İŞAD ortak projeler yapma konusunda en yakın bir zamanda bir araya gelme konusunda anlaştılar. RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, İŞAD Derneği Başkanı Sn. Enver Mamülcü’ye Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın portresinin bulunduğu bir halı hediye etti.