“rauf Raif Denktaş Ve Dr. Fazıl Küçük Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” Düzenleniyor

Lefkoşa, 20 Mart 19 : Türk Birliği Dayanışma Merkezi, “Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük Birinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu” düzenliyor.



Merkez adına Güven Arıklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 120 katılımcının olacağı, 80 bilimsel bildirinin sunulacağı etkinlikte Belçika, İngiltere, İsveç, Hollanda, Macaristan, Makedonya, Avusturya, Türkiye, Güney Kore, Azerbaycan ve Kazakistan’dan sivil toplum örgüt başkanları ve gazeteci davet edildi.



Sempozyumun açılışı, Cuma saat 10.00’da Acapulco Resort Otel’de yapılacak. Sempozyum 24 Mart’ta tamamlanacak.



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