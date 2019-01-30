Rauf Raif Denktaş Derneği Elcil’i Eleştirdi

Lefkoşa, 30 Ocak 19 : Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i “samimiyet, akıl, vicdan, adalet, dürüstlük ve empati gibi insani değerlerden yoksun” açıklamalar yaptığı gerekçesiyle eleştirdi.



Akça yazılı açıklamasında, Elcil’in açıklamalarına işaret ederek, polis ve Savcılığı göreve çağırdı.



Elcil’in açıklamalarının “dengesiz” olduğunu ve bu sözleri iyi bir Rum’un bile söylemeyeceğini iddia eden Akça, “Çünkü onlar bile dürüst; Atlılar,Muratağa ve Sandallar köylerinde kadın çocuk demeden katliam yaptıklarını itiraf edip özür dileyebiliyorlar. Akritas planını biliyorlar. Rum faşistlerinin amacı Kıbrıs’ı bugün tek Türk’ün kalmadığı Girit’ çevirmekti. Türkleri imha edip Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktı. Tarihi bilmiyor olamazsınız!” ifadelerini kullandı.



Türk ordusunun adadaki varlığının, garantilerin etkin ve fiili olması, Kıbrıs’ta Türk olarak yaşayan, yaşamak isteyen her ferdin geleceğinin garantisi olduğunu vurgulayan Akça, Crans Montana’daki müzakerelerde federasyon görüşmelerinin bozulmasını ise “Türkiye’nin fikriymiş” gibi gösterme çabalarının boş olduğunu savundu.



(EMR/FEZ)





