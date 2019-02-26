Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105082
ALTIN
226.371
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0336
EURO
6.0338
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bakanlar Kurulu toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
KTHY davasıyla ilgili kararın 6 Mart’ta okunması bekleniyor
TARAFLAR 15 MİLYON TL’LİK TEKLİFTE...
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Rauf Denktaş Derneği Başkanı Akça, İstanbul’da Hocalı Katliamı Konferansına Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 (.): Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Azerbaycan İslahatcı Gençler Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği ‘’Hocalı katliamı- Bir insanlık cinayeti ’’ konulu konferanslara katıldı. 

Rauf Denktaş Derneği Başkanı Akça, İstanbul’da Hocalı Katliamı Konferansına Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 (.): Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Azerbaycan İslahatcı Gençler Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği ‘’Hocalı katliamı- Bir insanlık cinayeti ’’ konulu konferanslara katıldı. 

26 Şubat 2019 Salı 15:12
Rauf Denktaş Derneği Başkanı Akça, İstanbul’da Hocalı Katliamı Konferansına Katıldı

Lefkoşa, 26 Şubat 19 (.): Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Azerbaycan İslahatcı Gençler Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği ’Hocalı katliamı- Bir insanlık cinayeti ’’ konulu konferanslara katıldı. 

Dernekten yapılan açıklamaya göre İstanbul Yeni Yüzyıl ve Beykent Üniversitelerinde yapılan Hocalı İçin Adalet konferansında konuşan Akça, Hocalı katliamının ihanet zincirinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Osmanlı döneminde başlayan Ermeni ihanetinin Sovyetler Birliği kurulurken de sürdüğünü kaydeden Akça, Kafkaslar’da ve Orta Asya’da Türklere karşı Ermenilerin katliamlar yaptığını kaydetti.

Ermenilerin Anadolu toprakları üzerine bir devlet inşa etme hayalleri bulunduğunu belirten Akça, ikinci kez Türk toprakları üzerine devlet kurma hayallerinin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Akça, “Her Türk’ün iki vatanı vardır. Birisi yaşadığı yer diğeri de Türkiye’dir. Türkiye tarih boyunca atalarımızın en zor zamanlarda sığındığı bir diyar ve ortak müşterek vatanıdır” dedi.

Akça, 27 yıldır Hocalı’daki çığlığın dinmediğini, Hocalı’nın işgal altında olduğunu ifade etti.

Akça,  KKTC halkının Hocalı’daki insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğinde hissettiğini de sözlerine ekledi.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın Finaline Katılmaya Hak Kazanan Öğrenciler Açıklandı
2. Liseler Arası Ses Buluşması Yarışması’nın Finaline Katılmaya Hak Kazanan Öğrenciler Açıklandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Ctp Liderler Görüşmesinde Alınan Kararları Selamladığını Açıkladı
Ctp Liderler Görüşmesinde Alınan Kararları Selamladığını Açıkladı
Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onaylandı
Tatar: “Ülke için büyük projeler uygulamak gerekir, UBP buna hazır”
Tatar: “Ülke için büyük projeler uygulamak gerekir, UBP buna hazır”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz“
Çavuşoğlu: “Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz“
Sorakın: “Göç Yasası’nın yarattığı adaletsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz”
Sorakın: “Göç Yasası’nın yarattığı adaletsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz”
4. Tatlısu Ot Kültür Festivali Pazar Günü Gerçekleştiriliyor
4. Tatlısu Ot Kültür Festivali Pazar Günü Gerçekleştiriliyor
Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı
Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı
Polis Basın Subaylığı Güney’de tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı
Polis Basın Subaylığı Güney’de tutuklanan bir kişinin KKTC’de cinayetten arandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim