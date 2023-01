Rauf Denktaşın , 11’inci ölüm yıl dönümünde Serdar Denktaş'tan Sitem Dolu Açıklama

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.​Törense Konuşan Serdar Denktaş: “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, kurduğun devletin yönetimi sana gereken saygı ve vefayı göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.

Serdar Denktaş: “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, kurduğun devletin yönetimi sana gereken saygı ve vefayı göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum”

Anma programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve Denktaş ailesi katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

20 Temmuz Fen Lisesi korosunun müzik dinletisi sunduğu programda, “Rauf Raif Denktaş” isimli belgesel gösterildi.

20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerinin, “Rauf Raif Denktaş Kimdir?” adlı şiir oratoryo sunumu sonrasında, Rauf Raif Denktaş için yazılıp, bestelenen, “Yağmurlarla Gittin” şarkısının görsellerle hazırlanmış klibi izlendi.

Program sonrasında AKM girişinde, Rauf Raif Denktaş’ın ruhunu yansıtan panolar ve hiç sergilenmemiş resimlerinden oluşan sergi gezildi.

- Serdar Denktaş: “O halkının hiçbir koşulda gelecekten umudu kaybetmemesini sağlamıştır”

Denktaş ailesi adına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı kaybedeli 11 yıl olduğuna dikkat çekerek, her geçen gün eksikliğinin daha da hissedildiğini ve yaşanan her olayın ardından anıldığını ve özlendiğini kaydetti.

“Sadece biz çocuklarının değil tüm halkının zor zamanlarda sığınacağı o liman artık yok” diyen Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Denktaş’ın her koşulda gülerek bakan gözleri, ilham veren sözleri, zorluklara karşı yıkılmayan direnci ile halkın hiçbir koşulda gelecekten umudu kaybetmemesini sağladığını belirtti.

Serdar Denktaş, “Bugün O’nu biraz buruk, oldukça mahcup ve üzgün olarak ansak bile, onun huzurunda burada kendisini anarken, yeniden cesaretlendiğimiz, yine geleceğe umutla bakma istencimizi çoğalttığımız, yaşanmakta olan zorlukların sona ereceğine olan inancımızı büyüttüğümüz bir an yaşıyoruz” diye konuştu.

- “O Kıbrıslı Türkün yaşadığı en zor günlerde pes etmemiş, insanlara mücadele azmini yaymıştır”

Kıbrıs Türk halkının onun geçtiği zorlu yolların bugün bir başka şeklini yaşadığını ifade eden Serdar Denktaş, şöyle devam etti:

“O Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı en zor günlerde pes etmemiş, insanlara mücadele azmini yayabilmiştir. Halkı adına yürüttüğü davası esnasında, gün geldi vatanından kovuldu, gün geldi vatanına kovuldu. Halkına, davasına, devletine ve anavatanına asla sırt dönmedi. Kimseye boyun eğmeden, davasından zerre kadar sapmadan, ısrarla ve inatla Kıbrıs Türkü’nün saygın bir halk olmasını, dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için uğraş verdi, düşündü konuştu ve yazdı. Bu yüzdendir ki kendisini seven sevmeyen fikirlerine ve duruşuna katılan katılmayan, herkesin saygısını kazandı.”- “Kendisine gösterilen saygıyı kendi üzerinden halkına yansıttı... Babam... Hepimizin babası...”

Serdar Denktaş, hepsinden önemlisinin Cumhurbaşkanı Denktaş’ın yurt dışından kendisine gösterilen saygıyı kendi üzerinden halkına yansıtması olduğunun altını çizdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kalabalığın içerisinde yalnız bir adam olarak, karanlığın içerisinde ışığı, acılar içerisinde sevgiyi bulabildiğini, sıkıştığı anda espri yaparak ortamı yumuşattığı, hoşgörülü, hazırcevap, özgüven ve parlak zeka sahibi, sanatçı ruhlu, vatansever, Atatürkçü, inancı yüksek bir insan olduğunu ifade eden Serdar Denktaş, “Babam… Hepimizin babası” dedi.

Serdar Denktaş, 11 yılda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda yaşanan sıkıntılara de değinerek, eleştirilerde bulundu.

Üç kez bitirilmiş olan müze binasını su bastığını ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın müdahalesiyle temizlendiğini ifade eden Serdar Denktaş, her yıl tören günlerinde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik tarafından alanın temizliğinin yapıldığını kaydederek, teşekkürlerini iletti.

- “İlk kez bu yıl tören zamanı dışında temizlik yapıldı”

Serdar Denktaş, ilk kez bu yıl Gönyeli Belediyesi’nin yeni seçilmiş Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ekibinin tören zamanı dışında temizlik yaptığını söyledi ve onlara da teşekkürlerini iletti.

Bunun yanında, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alanın düzenlenmesi için talepte bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini belirten Serdar Denktaş, “Orası bakımsız kaldı. Kurudu. Gelen misafirlere mahcup olduk, utandık, üzüldük” dedi.

Anıt mezarda görevli polisin, anıt mezar ziyaretçilerinin mezar odasını görebilmesi için bulundurulan oda anahtarını, “bir şey olursa sorumluluk almak istemediği” gerekçesiyle kendilerine vermek istediğini anlatan Serdar Denktaş, “İçimden polise orada ne gerek var diyecek oldum. Ama Cumhurbaşkanlığında şu anda çalışan birisi, bunu söylemiş olsak, ‘aile istemedi de onun için polisi aldık’ diye manipülasyon yapacaktı, sustuk kaldık” diye konuştu.

- “Lütfen o sarı, parıldak, altın gibi parlayan büstleri değiştirin ”

Serdar Denktaş, dün Meclis binası bahçesinde açılışı yapılan büstlere de değinerek, büstlerin altın kaplama olmasından dolayı babası Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş olmak üzere resmettikleri liderlere benzemediğini söyledi. Denktaş, “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir cumhuriyettir” yazısı olmasa, bu büstün kime ait olduğunu anlamak mümkün değildir” diyerek, “sarı, parıldak, altın gibi parlayan büstlerin” değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Serdar Denktaş, “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, kurduğun devletin yönetimi sana gereken saygı ve vefayı göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının çevre bakımı sorumluluğunun sınırları olan iki belediyeye verilmesi talebinde bulunan Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun mezarın güvenliğinin Güvenlik Kuvvetlerine verileceği ve düzenleme için iyi bir rakam ayrıldığı müjdelerini verdiğini hatırlattı ve kendisine hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti.