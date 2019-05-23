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Rauf Denktaş Üniversitesi’nde “AB ve Brexit” konulu seminer verildi

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde “AB ve Brexit” konulu seminer verildi

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:20
Rauf Denktaş Üniversitesi’nde “AB ve Brexit” konulu seminer verildi

Rauf Denktaş Üniversitesi’nin davetlisi olarak DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wojciech Forysinski, RDÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine “AB ve Brexit” konulu bir seminer verdi.

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Öğrencilerin büyük bir ilgi ile izlediği seminerde Prof. Wojciech Forysinski, Birleşik Krallığın AB kapısından iki kez geri çevrildiğini ve ancak Fransız Devlet adamı De Gaulle vefatından sonra üye olabildiğini söyleyerek, Birleşik Krallığın üyeliği süresince de AB ile ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğunu söyledi. Forysinski, “Bu süreçte Birleşik Krallık, AB bütçesine gereğinden fazla katkı yaptığı, tarım ürünlerini AB dışından daha ucuza almak yerine AB ülkelerinden daha pahalıya almasını, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun bilhassa ekonomik konulardaki karar alma yetkisinin Brüksel’e devredilmesi konularında hep memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. Gelinen aşamada, bağlayıcı olmayan bir referandumdan sonra Birleşik Krallık Parlamentosunda Brexit’i savunan Başbakan Teresa May’ın zor günler geçirmekte olduğunu ve süregelen belirsizliğin beraberinde büyük olumsuzluklar getirdiğini söylemiştir” dedi.

Seminerin kapanış konuşmasında Rektör Prof. Hasan Ali Bıçak, RDÜ Uluslararasu İlişkiler Program Koordinatörü Hamidreza Monibi ile DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wojciech Forysinski’ye teşekkür ederek DAÜ’nün köklü bir üniversite olduğunu, büyük bir bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve bundan yararlanmak istediklerini söyleyerek, halen RDÜ ile DAÜ arasında çok kapsamlı bir işbirliği anlaşması olduğunu ve buna önümüzdeki günlerde işlerlik kazandırmak istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ab Ve Brexit Semineri
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