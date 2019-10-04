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Rauf Denktaş Üniversitesi yeni öğretim yılına hukuk paneli ile başladı

Panel’in açılışında konuşan Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, arabuluculuğun KKTC’de de bir ihtiyaç olduğunu ve kısa bir süre içerisinde yasal bir şekilde işlev kazanabileceğini belirtti. 

Rauf Denktaş Üniversitesi yeni öğretim yılına hukuk paneli ile başladı

Panel’in açılışında konuşan Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, arabuluculuğun KKTC’de de bir ihtiyaç olduğunu ve kısa bir süre içerisinde yasal bir şekilde işlev kazanabileceğini belirtti. 

04 Ekim 2019 Cuma 06:40
Rauf Denktaş Üniversitesi yeni öğretim yılına hukuk paneli ile başladı

Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi iş birliğinde Rauf Denktaş Üniversitesi Amfisinde düzenlenen “Arabuluculuk ve Türkiye Uygulaması” konulu Panel’e konuşmacı olarak Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi avukatlarından Av. Arb. Yüksel Okyay Evren, Av. Arb. Nevin Can ve Av. Arb. Hilal Çalkın katıldı. 

Panel’in açılışında konuşan Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, arabuluculuğun KKTC’de de bir ihtiyaç olduğunu ve kısa bir süre içerisinde yasal bir şekilde işlev kazanabileceğini belirtti. 

ESENDAĞLI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı ise konuşmasında, arabuluculuğun alternatif bir çözüm yolu olduğunu ve arabuluculuk sistemine de KKTC Barolar Birliği olarak sıcak bakıldığını ancak ülkede arabuluculuk sisteminin temelinin oluşması için gerekli altyapı (Adalet Bakanlığı ve diğer sair) kuruluşların ülkede bulunmamasından dolayı bu noktada bir eksiklik yaşanabileceğini söyledi.

EVREN

Av. Arb. Yüksel Okyay Evren Panel’de sözlerine “arabulucuk nedir?” sorusuna yanıt vererek; Türkiye’de kimlerin arabulucu olabileceği, arabulucu olmak için şartların neler olduğu, arabuluculuk başvuruları, neden arabuluculuğa ihtiyaç duyulduğu ve arabuluculuğun engelleri konularına da değindi.

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ÇALKIN

Av. Arb. Hilal Çalkın ise sözlerine Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezin’in kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdikten sonra arabuluculuğun avantaj ve dezavantajlarını anlatarak TC’de arabuluculuk mesleğine lisans veren kurumlardan, Türkiye’de arabuluculuk mevzuatının başlangıcından ve ilk arabuluculuk kayıtlarından bahsetti.

CAN

Panel’in son konuşmacısı Av. Arb. Nevin Can ise, arabuluculuk alanında Singapur Sözleşmesi’nden bahsederek bu girişimle uluslararası alanda Türkiye’nin de taraf olduğu toplam 46 ülkenin çok önemli bir adım attığını söyledi.

Can, Singapur Konvansiyonu’nun 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da imzalandığını ve kendi bölgesinde ekonomik güç sahibi ülkelerin de aralarında bulunduğu İran, Amerika, Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler tarafından daha ilk gününde imzalandığını, bu sözleşme ile ticari anlaşmazlıkların arabuluculukla tarafların anlaşmaya vardığını ve dolayısıyle bu anlaşmaların uluslararası alanda icra edilebilirliğine vurgu yaptı.

Avukat, stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin katıldığı Panel sonunda Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi avukatlarına teşekkür ederek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın halı üzerine dokunmuş portresini hediye etti.


 

Son Güncelleme: 04.10.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Rauf Denktaş ÜniversitesiHukuk Paneli
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