Rauf Denktaş Üniversitesi ve Yenicami Ağdelen Spor Kulubü işbirliği protokolü imzaladı

Rauf Denktaş Üniversitesi’nde imzalanan İşbirliği Protokol’ü çerçevesinde Yenicami Spor Kulübü ihtiyaç duyacağı herhangi bir etkinliği için Üniversite’nin amfi, sınıf ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanacaktır. RDÜ, YAK sporcularının eğitimlerine katkı koymak üzere bir dönemde en fazla 2 ders olmak üzere “özel öğrenci” statüsünde kayıt imkanı sağlarken birinci takımda oynayan başarılı bir sporcusuna da tam burs verecektir.

YAK ise Protokol kapsamında, RDÜ’nin isteği üzerine herhangi bir sportif çalışması için Kulüb’ün kullanımında olan spor tesisinden yararlanabilecek. Bunun yanında, RDÜ ve YAK karşılıklı ve ortak anlayış çerçevesinde hem bölgesel hem ulusal ve uluslararası sportif, çevresel ve sosyal alanlarda farkındalık yaratmanın önemine binaen eğitime dayalı sporu teşvik etmek ve karşılıklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için seminerler ve çalıştaylar düzenleyeceklerdir.

Protokolün imzalanmasından sonra Yenicami Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Vehid, Yenicami’nin 1970 - 71 Birinci Lig sezonunda elde ettiği ilk lig şampiyonluğu kadrosunda yer alan RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve RDÜ ile böylesi bir İşbirliği Protoklü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Biçak bu İşbirliği Protokölünü imzalamaktan dolayı RDÜ ve şahsı adına YAK Başkanı Sn. Ali Vehid’e teşekkür ederek gerek RDÜ ile YAK ve gerekse topluma yönelik fayda ve hizmet içeren bir İşbirliği Protokolü imzaladıklarını, önümüzdeki günlerde benzeri işbirliği protokollerini diğer kulüpler ile de yapmak üzere girişimlerde bulunacaklarını söyledi.