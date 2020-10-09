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Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak Suudi Arabistan’daki Qassım Üniversitesi’ni denetledi

09 Ekim 2020 Cuma 18:47
Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak Suudi Arabistan’daki Qassım Üniversitesi’ni denetledi
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Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ)  Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak 4-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Qassim Üniversitesi’ni  Kıbrıs’tan Online (çevrimiçi) yöntemle WEBEX platforumu üzerinden denetledi.  Suudi Arabistan’da üniversite denetimlerine devam edilirken Pandemi nedeniyle üniversitelerin denetimlerinde, üniversitelerin ziyaretleri ve paydaşlarla görüşmeler yüz yüze yapılması yerine uzaktan yöntemle, WEBEX platforumu üzerinden gerçekleştirilen görüşme ve toplantılarla gerçekleştiriliyor. Bu çalısmaların ilki olan uzaktan  denetlemede, 2014-2015 yıllarında Suudi Arabistan’ın  Ulusal Kalite Denetleme ve Değerlendirme Kurumu’nda (NCAAA) görev yapmış olan Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak görevlendirilmiştir.

Suudi Arabistan NCAAA adına gerçekleştirilen Qassim Üniversitesi’nin denetlenmesinde  NCAAA danışmanlarından Dr. Suliman Aljubair’ın Akreditasyon Direktörlüğünü  yaptığı denetlemede Prof. Dr. Bıçak’ın yanında 5 kişilik uluslararası uzmanlar panelinde Kral Abdulaziz Üniversitesi, Kalite Güvence ve Akreditasyon Dekanı Prof. Dr. Hamid Abdulraoof Saleh, Brighton Üniversitesi Araştırma Direktörü Prof. Theofanis Fotis, Effat Üniversitesi Kalite Güvence Dekanı Prof. Eman Mohamed ve Georgian Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Merkezi Dekanı Prof. Janice Mawhiney Priest görev aldı.

Suudi Arabistan Ulusal Kalite Denetleme ve Değerlendirme Kurumu standartları, usül ve esasları çerçevesinde denetlenen Qassim Üniversitesi’nin Ana Kampüs yanında, 12 yardımcı Kampüsünde, 140 lisans ve lisans üstü programlarda 70 binin üzerinde öğrenci görürken, 7,000 personel görev yapmaktadır. Toplam 8 başlık üzerinden yapılan denetlemede, Panel Başkanı olarak Prof. Bıçak Üniversitenin Stratejik Planı ile Yönetişim ve Yönetim başlıkları ile ilgili konularda değerlendirme yaparak bulgularını Denetleme Raporuna aktardı. Qassim Üniversitesi’nin Stratejik Planın değerlendirilmesinde Planın misyonu ile amaç ve hedefleri arasındaki tutarlılığa, hedeflerin yıllık performans kriterlerine ulaşılıp ulaşılmadığına ve Stratejik Plan’ın akademik ve idari birimler tarafından nasıl icra edildiğine bakılmıştır.

İlk günde, Qassim Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Abdulrahman Bin Hamed Aldawood  ile WEBEX platform üzerinden çevrimiçi yapılan ve tüm Panel üyeleri ile NCAAA Denetlme Direktörünün görüşülmesi ile başlayan denetlemelerde, tüm iç (Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler) ve dış paydaşlar (mezunlar, profesyonel kuruluş temsilcileri, işverenler ve danışma kurulu üyeleri) görşüldü ve Qassim Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu 562 sayfalık Öz Değerlendirme Raporu ve 1800 destekleyici döküman değerlendirildi. Kampüs, altyapı ve eğitim araçlarının değerlendirilmesinde, önceden çekilerek gönderilen videolar yanında, Panel Üyelerinin istekleri doğrultusunda istenilen kampüslere canlı bağlanılarak, söz konusu kampüslerin kütüphaneleri, sinif ve ekipmanları, sosyal ve spor tesisleri Panel Üyeleri tarafından değerlendirilmiştir.

Prof. Bıçak bugüne kadar başta Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Oman, Türkiye, Kosova, Sırbistan olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumları adına (Almanya’dan FIBAA ve AQAS ve Avrupa’dan European Foundation and Management) 40’in üzerinde denetlemelerde Uluslararası Uzmanlar Heyetine başkanlık yapmış ve geçen yıl içerisinde de Bahreyn Yüksek Öğretim Kalite Güvence Kurulu adına Bahreyn’in Uluslararası AMA Üniversitesi ve Uman Ulusal Kalite Denetleme ve Akreditasyon Otoritesi’nin davetlisi olarak Yüksek Öğretim Kurumlarından Muskat Koleji’ni ve NCAAA adına da  Suudi Arabistan’in Taif  Üniversitesini denetlemiştir.

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