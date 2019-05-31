Rauf Denktaş Üniversitesi Karikatürist Cemal Tunceri’yi konuk etti

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Kurucu ve Avrupa Karikatür Örgütleri Federasyonu Üyesi Cemal Tunceri, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret ederek Mimarlık Programı öğrencileriyle bir araya geldi.

Karikatür alanında ulusal ve uluslararası seviyede üstün başarılar elde eden Cemal Tunceri, Üniversitenin daveti üzerine serbest çizim konusundaki deneyimlerini RDÜ Mimarlık Programı öğrencileriyle paylaştı.

Kıbrıs, Kanada, Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Belçika, Japonya, Makedonya, Yunanistan, Mısır, Endonezya, Kosova, İngiltere, Portekiz ve Güney Kore başta olmak üzere karikatür alanında birçok yarışmada ödül alan Cemal Tunceri, RDÜ Mimarlık öğrencileri ile beraber olduğu bu kısa sürede perspektif, serbest çizim ve çizgi teknikleri ile ilgili uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

“Sanata ve sanatçıya verdiği önem doğrultusunda, gerek Kıbrıs’ta gerekse de uluslararası alanda, başta karikatür olmak üzere sanatın birçok dalına katkıda bulunan Cemal Tunceri’yi RDÜ’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını” belirten RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, üniversiteye ismini veren Kurucu Cumhurbaşkanı Raif R. Denktaş’ın da, hem iyi bir sanatsever hem de aynı zamanda iyi bir sanatçı olduğunu sözlerine ekleyerek, Cemal Tunceri’ye teşekkür edip, ileriki çalışmalarında başarılar diledi.