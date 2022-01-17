Rauf Denktaş'tan UBP'ye tam destek

Etkili bir kampanya ile yoluna devam eden ve gittiği her bölgede büyük kalabalıklarla karşılanan Ulusal Birlik Partisi'ne Demokrat Parti Mesarya bölgesinden istifa edip UBP'ye katılan 200 kişilik bir grupla UBP' ye tam destek beyan etti.

Gecede konuşma yapan Dr.Faiz Sucuoğlu Rauf Denktaş'ın Ulusal Birlik Partisine verdiği desteğin duygusal ve manevi büyük bir destek olduğunu belirterek kendisine sadece mesarya değil tüm adada olan bu anlamlı desteği için teşekkür etti.

Seçime bir haftadan az bir süre kaldığına değinen Sucuoğlu , Ulusal Birlik Partisinin her yerde coşku ve sevgiyle karşılandığını vurguladı .

Rauf Denktaş ise yapmış olduğu konuşmada Ulusal Birlik Partisinin büyük bir kitle partisi olduğunu ülkede istikrar için Ulusal birlik partisi saflarında siyasete destek vereceğini dile getirerek seçimin tek başına iktidara yürüyebilecek tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu ifade etti .