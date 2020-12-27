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‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı

27 Aralık 2020 Pazar 09:59
‘Random ARUCAD’ sergisi Art Rooms Galeri’de açıldı
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‘RANDOM ARUCAD’ SERGİSİ ART ROOMS GALERİ’DE AÇILDI

‘Random ARUCAD’ sergisi Girne, Art Rooms Galeri’de açıldı.

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İlki 2018 yılında pop-up bir sergi olarak düzenlenen ‘Random ARUCAD’, bu yıl yine farklı disiplinlerden gelen ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerini bir araya getirdi. 

“Random ARUCAD” sergisinde, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) sanatçı ve akademisyenlerinden Prof. Dr. Nur Onat, Dr. Cem Yardımcı, Dr. Eser Keçeci, Dr. Cengiz Bodur, Dr. Melisa Balkaç, Mümine Özdemirağ Yağlı, Rebecca Öğün, Yılmaz Kastanbollu, Ecem Küpeli, Emir Özkaya ve Korhan Akbaytogan’ın eserleri yer alıyor.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19’dan dolayı açılış kokteyli düzenlenemeyen ‘Random ARUCAD’ sergisi, 25 Ocak 2021 tarihine kadar her gün 12:00-21:00 saatleri arasında, pandemi gereğince alınan önlemler çerçevesinde Girne’de bulunan Art Rooms Galeri’de ziyare açık olacak.

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