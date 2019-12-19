banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110869
ALTIN
281.946
DOLAR
5.9376
STERLİN
7.7528
EURO
6.5969
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Ramazan Öztaş 6 gün daha tutuklu kalacak

Ramazan Öztaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

Ramazan Öztaş 6 gün daha tutuklu kalacak

Ramazan Öztaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı

19 Aralık 2019 Perşembe 14:13
Ramazan Öztaş 6 gün daha tutuklu kalacak

KAMALI HABER

banner317
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık melesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlı Ramazan Öztaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan zanlı Selin Özbilgin ise olayla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 10 – 11 Aralık 2019 tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yapmakta olduğu Özyüksel Mobilya isimli iş yerine ön kapıyı kasten ve kanunsuz olarak hasar yaparak açıp giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci katta ofis odasındaki masanın sağ çekmecesinde içerisinde muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını sirkat edip ayni yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın huzurda bulunan zanlı Ramazan Öztaş’ın olayla bağı olabileceğini belirtti. Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı ve sorunlu olarak işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini alınan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek zanlının lehine veya aleyhine olabilecek hususların ortaya çıkarıla bilmesi için 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Öztaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı
Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı
Özyiğit: “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor”
Özyiğit: “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor”
II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor
II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor
Dp’de Genel Sekreterlik Ve Merkez Yönetim Kurulu Seçimi Yapılacak
Dp’de Genel Sekreterlik Ve Merkez Yönetim Kurulu Seçimi Yapılacak
Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”
Çavuşoğlu: “Ülkeyi sevmek sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olur”
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek
DAÜ’de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek
Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik
Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 yeni derslik
Ataoğlu: “Bakanlık denetim konusunda yeterli çalışmayı yapmıyor”
Ataoğlu: “Bakanlık denetim konusunda yeterli çalışmayı yapmıyor”
Yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Ktös “özel Eğitim Ve Destek Hizmetleri Semineri” Düzenliyor
Ktös “özel Eğitim Ve Destek Hizmetleri Semineri” Düzenliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim