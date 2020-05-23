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Ramazan Bayramı yarın başlıyor

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, yarın başlıyor.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
Ramazan Bayramı yarın başlıyor
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Bayram namazı, sabah saat 06.15’te kılınacak. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış olacak.

Covid 19 nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma olmayacak, Merkezi Cezaevi’nde kapalı görüş yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 35 TL olarak belirledi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, her Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığındaki halkla bayramlaşıyordu.

MERKEZİ CEZAEVİ KAPALI GÖRÜŞ

Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevinde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Ziyaretler şu şekilde düzenlendi;

“Ağır ceza hükümlüleri yarın ve Pazartesi tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, Hükümsüz tutuklular ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün”

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Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alındığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, “hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Polis Genel Müdürlüğü, halkı bayram süresince rehavete kapılmadan korona virüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi korumaya davet ederek, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, havanın yarın ve bayramın birinci günü olan yarın havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Son Güncelleme: 23.05.2020 09:59
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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