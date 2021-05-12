banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Ramazan Bayramı mesajları...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:45
Ramazan Bayramı mesajları...
banner337

HAKSEN’DEN BAYRAM MESAJI…

Ramazan Bayramı dolayısıyla, bazı sendika ve sivil toplum örgütleri mesaj yayımladı. 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Bayram nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bayramlar, gelenek ve göreneklerimizde önemli bir yeri olan, sevenleri bir araya getiren, küsleri barıştıran, sevgi, birliktelik ve dayanışmanın ön plana çıktığı günlerdir” dedi.

Büyükoğlu, “Çalışan kesim ve tüm halkımız, gerek pandemi, gerek TL’nin değer kaybı, geçim derdi ve ülkemizde yıllardır çözülmeyen sorunlardan ötürü gündelik hayatta ciddi sorunlarla boğuşmakta, bunların hepsine göğüs germek durumunda kalmaktadır. Maalesef ülkeyi yönetenler bu zorluklarla boğuşan insanlarımıza destek yerine köstek olmakta, her krizin faturasını aynı kesime yüklemeye çalışmaktadır” dedi.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, COVID-19 salgınını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Mesajda, bayramlaşmaları elden ele değil gönülden gönüle yapmaları için tüketicilere ve salgın tedbirlerini uygulamaları için iş yerlerine tavsiyelerde bulunuldu.

banner341
Mesajda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev ve eylemleri eleştirilerek, KIBTEK’i özelleştirmesi için hükümete çağrı yapıldı.

KIBRIS TÜRK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Her zaman ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı bir bayram gününe daha ulaşmanın kıvancı içerisindeyiz. Ne var ki bu güzel günlerimize elem ve kederin karışması hepimizi derinden üzmekte” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, İsrail'in Filistinli sivil halka yönelik saldırılara değinen Arıkan, "İsrail kurulduğu tarihten itibaren maalesef bölgede kan ve göz yaşını dindirmedi. Soykırım gerçekleştirerek bölgede ki yayılmacı politikasını hep sürdürdü. Üstelik bunu gerçekleştirirken sivil halka adeta insanlıkla bağdaşmayacak muamelelerde bulundu. Bunu Türk ve İslam âlemi olarak kabul etmemiz mümkün değil.” dedi.

KKTC İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Mesajda, COVID 19 salgını önlemek adına kurallara uyulması çağrısı yapıldı.

Derneğin Ramazan Bayramı mesajında, CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın Cenevre’de gerçekleştirilen konferans sonrası yaptığı bazı açıklamalar eleştirildi.

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 21:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu bayram dolayısıyla mesaj yayımladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu bayram dolayısıyla mesaj yayımladı
İstatistik Kurumu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği üyelerine online seminer gerçekleştirdi
İstatistik Kurumu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği üyelerine online seminer gerçekleştirdi
Yangın çıkan vandaki çamaşır makinesi ve televizyon yandı
Yangın çıkan vandaki çamaşır makinesi ve televizyon yandı
Standart Eurobarometer 94 araştırmasına göre Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 65
Standart Eurobarometer 94 araştırmasına göre Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 65
KKTC'de 19'u yerel 31 yeni vaka
KKTC'de 19'u yerel 31 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar Büyükelçi Başçeri ile Başkonsolos Çetin’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Büyükelçi Başçeri ile Başkonsolos Çetin’i kabul etti
Caretta Carettaların yuva sayısında artış ancak denizdeki nüfusu sabit
Caretta Carettaların yuva sayısında artış ancak denizdeki nüfusu sabit
Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ZAYDER’i ziyaret etti
Tatar RES-BİR yönetimini kabul etti
Tatar RES-BİR yönetimini kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim