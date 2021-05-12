Ramazan Bayramı mesajları...

HAKSEN’DEN BAYRAM MESAJI…

Ramazan Bayramı dolayısıyla, bazı sendika ve sivil toplum örgütleri mesaj yayımladı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, Bayram nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bayramlar, gelenek ve göreneklerimizde önemli bir yeri olan, sevenleri bir araya getiren, küsleri barıştıran, sevgi, birliktelik ve dayanışmanın ön plana çıktığı günlerdir” dedi.

Büyükoğlu, “Çalışan kesim ve tüm halkımız, gerek pandemi, gerek TL’nin değer kaybı, geçim derdi ve ülkemizde yıllardır çözülmeyen sorunlardan ötürü gündelik hayatta ciddi sorunlarla boğuşmakta, bunların hepsine göğüs germek durumunda kalmaktadır. Maalesef ülkeyi yönetenler bu zorluklarla boğuşan insanlarımıza destek yerine köstek olmakta, her krizin faturasını aynı kesime yüklemeye çalışmaktadır” dedi.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, COVID-19 salgınını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Mesajda, bayramlaşmaları elden ele değil gönülden gönüle yapmaları için tüketicilere ve salgın tedbirlerini uygulamaları için iş yerlerine tavsiyelerde bulunuldu.

Mesajda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grev ve eylemleri eleştirilerek, KIBTEK’i özelleştirmesi için hükümete çağrı yapıldı.

KIBRIS TÜRK ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği (KTÖB) Başkanı Abdurrahman Arıkan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Her zaman ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı bir bayram gününe daha ulaşmanın kıvancı içerisindeyiz. Ne var ki bu güzel günlerimize elem ve kederin karışması hepimizi derinden üzmekte” ifadelerine yer verdi.

Mesajında, İsrail'in Filistinli sivil halka yönelik saldırılara değinen Arıkan, "İsrail kurulduğu tarihten itibaren maalesef bölgede kan ve göz yaşını dindirmedi. Soykırım gerçekleştirerek bölgede ki yayılmacı politikasını hep sürdürdü. Üstelik bunu gerçekleştirirken sivil halka adeta insanlıkla bağdaşmayacak muamelelerde bulundu. Bunu Türk ve İslam âlemi olarak kabul etmemiz mümkün değil.” dedi.

KKTC İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Mesajda, COVID 19 salgını önlemek adına kurallara uyulması çağrısı yapıldı.

Derneğin Ramazan Bayramı mesajında, CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın Cenevre’de gerçekleştirilen konferans sonrası yaptığı bazı açıklamalar eleştirildi.