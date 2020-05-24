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Ramazan Bayramı bugün başladı

Oruç tutulan Ramazan ayının ardından üç günlük Ramazan Bayramı bugün başladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 12:27
Ramazan Bayramı bugün başladı
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Bayram namazı sabah saat 06.15’te kılındı. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış oldu.

Covid 19 nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma olmuyor, Merkezi Cezaevi’nde ise kapalı görüş yapılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, her Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığındaki halkla bayramlaşıyordu.

MERKEZİ CEZAEVİ KAPALI GÖRÜŞ

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Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemiyle aile ve yakınlarıyla bayram süresince görüşebiliyor.

Ağır ceza hükümlüleri bugün ve Pazartesi tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, hükümsüz tutuklular ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün yakınlarıyla görüşebilecek.

Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu.

POLİSİN BAYRAM TEDBİRLERİ

Bu arada Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek amacıyla “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik ve diğer polis telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”
 

Son Güncelleme: 24.05.2020 12:37
Anahtar Kelimeler:
Kktc Ramazan Bayramı
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