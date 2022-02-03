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Rahvancıoğlu: “Yapılması gereken devlette taşeron sistemini sıfırlamaktır”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ortaya çıkan zamlar sonucunda, asgari ücrete yapılan artışın hiçbir anlamı kalmadığını söyledi.

03 Şubat 2022 Perşembe 14:45
Rahvancıoğlu: “Yapılması gereken devlette taşeron sistemini sıfırlamaktır”

Rahvancıoğlu, tek başına maaşa yapılan artışla halkı rahatlatmanın mümkün olmadığına işaret ederek, yapılması gerekenin halkın gelirinin artırılmasına ek, giderlerin azaltılması olduğunu, bunun da eğitime, sağlığa, ulaşıma ve barınmaya yapılan harcamaların kamu eliyle azaltılmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu seçim sonuçlarına ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Rahvancıoğlu, yapılması gerekenin devlette taşeron sistemini sıfırlamak olduğunu belirterek, “Devletin yapması gereken kendi bünyesinde bu kişileri istihdam etmesidir” dedi.

Rahvancıoğlu, meclise girememiş olsalar da halkın yararına olduğunu düşündükleri yasaları, geçmişte yaptıkları gibi yine hazırlayarak meclis gündemine taşıyacaklarını vurgulayarak, ayrıca “sokak baskısıyla medyada yer bulabildikleri oranda halka aktararak yasa çalışmalarına müdahil olacaklarını “ kaydetti.

“Bağımsızlık Yolu olarak amacımız, emek eksenli siyasal bir yapının Kıbrıslı Türk siyasetinde yer bulmasını sağlamaktır” diyen Rahvancıoğlu, sağ sol ayrımının sadece Kıbrıs sorunu ekseninde tarif edildiği bu süreçte, siyaseti sola çekeceklerine inandıklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 04.02.2022 00:26
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