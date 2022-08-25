Rahvancıoğlu'dan Belediyeler Yasa Tasarısı'na ilişkin açıklama

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, belediye emekçilerinin meclis önünde sürdürdükleri eylem sırasında polisin ve CTP'nin tutumunu eleştirdi.

Belediyeler Yasa Tasarısı'nın hazırlanış sürecinin antidemokratik, yazılı halinin hukuk dışı, içeriğinin kabul edilemez ve sonuçlarının olumsuz olacağını belirten Rahvancıoğlu, Ankara'nın emri ve UBP-DP-YDP'nin kavli ile bu yasa tasarısının topluma dayatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Rahvancıoğlu, belediyelerde çalışan emekçilerin, örgütlü oldukları sendikaların öncülüğünde ellerinden geldiğince canlarını dişlerine takarak direnmeye çalıştıklarını, ancak sendikalarının ufkunun, CTP'nin yönlendirdiği kadar olduğunu söyledi.

Rahvancıoğlu, CTP genel başkanı ve sendika başkanlarının "Burada geçerse Anayasa mahkemesine gideriz. Ama geri dönüşü olur mu biz de bilmiyoruz" şeklindeki benzer açıklamalarını eleştirerek, emekçilerin de eylemden daha fazla bir şey yapamayacaklarını belirtti.

Mecliste kendi partisini mahkemeye vererek CTP'ye sığınmış iki vekilin ve dışarıda daha dün "CTP yalnız yürüyecek" sloganlarıyla ötelenmiş muhalefet ile CTP yalnız yürüyebilsin diye toplanamayan Bu Memleket Bizim Platformu'nun olduğuna işaret eden Rahvancıoğlu, meclis kürsüsünde şov yapan vekiller varken, dışarda frenlenen, tutulan ve yumruklanan emekçiler olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu, "Sendikal bürokrasinin ezici çoğunluğunu, meclisteki 18 sandalyeyi, televizyon, gazete ve radyolar dahil geniş bir medyayı, binlerle ifade edilebilecek bir insan potansiyelini, partisi ile bozuşmuş diğer muhalefet vekillerini, müthiş bir maddi kaynağı elinde tutan CTP, bu imkanları sadece bu kadar mı kullanabiliyor? Ankara'nın dayattığı bu yasa için 'Mahkemeye gideceğiz'den öte bir ufuk çizmeyen muhalefet tutuyor; UBP-DP-YDP vuruyor. Olan topluma, halka, emekçiye oluyor.." şeklinde açıklama yaptı