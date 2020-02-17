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Rafet El Roman Arkın Palm Beach Hotel’de şarkılarını seslendirdi

Rafet El Roman şarkılarıyla romantik bir gece yaşattı

Rafet El Roman Arkın Palm Beach Hotel’de şarkılarını seslendirdi

Rafet El Roman şarkılarıyla romantik bir gece yaşattı

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:20
Rafet El Roman Arkın Palm Beach Hotel’de şarkılarını seslendirdi
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Gazimağusa’nın en güzide oteli Arkın Palm Beach’de geçtiğimiz gün aşk dolu bir sevgililer günü gecesi yaşandı.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarında Rafet El Roman geçtiğimiz geceArkın Palm Beach’de sahne aldı.

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Rafet El Roman söylediği şarkılarla gelen konuklara romantik bir gece yaşattı.

Sevgililer Gününü şarkılarla, romantik bir ortamda kutlayan konuklar, eğlendi. Şarkılara gece boyunca eşlik eden konuklar romantik bir gece yaşadılar.

Çiftler doyasıya sevgililer gününün tadını çıkarttı.

Gecenin sonunda ünlü sanatçı konuklarla beraber İzmir Marşını söyledi. (MHA)

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