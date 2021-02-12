Radyoların özellikle salgın dönemlerinde önemli işlevleri bulunuyor

Yrd. Doç. Dr. Ören, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) radyonun hayatımızdaki önemini anlatmak için 13 Şubat'ı Dünya Radyo Günü olarak ilan ettiğini aktararak, bir kitle iletişim aracı olarak radyonun mobil dinleyiciye erişimdeki avantajı ile daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabildiğine dikkat çekti.

Dünyadaki değişimler doğrultusunda radyonun yaşadığı gelişim ve dönüşümün özellikle önemli olduğunu dile getirerek, radyoların özellikle de doğal afet, sosyo-ekonomik kriz ve salgın dönemlerinde önemli işlevi bulunduğunu anımsattı.

Yrd. Doç. Dr. Ören, tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın sürecine vurgu yaparak, “Salgın sebebiyle yaşanan sosyal izolasyon döneminde radyo, habere ve bilgiye ulaşmanın en hızlı ve kolay yollarından biri olarak görev yapıyor” dedi.

Radyonun bu süreçte Devletin ve ilgili kurumların aldığı tedbirlere ilişkin duyuru ve kamu spotları ile dinleyiciyi bilgilendirdiğini aktararak, ancak yeni teknolojilerle değişen ve daha da güçlenen radyonun özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemdeki yayınlarının etik ilkelere bağlı kalınarak, yayıncılığın gerektirdiği sorumluluk ve kamu hizmeti yayıncılığı bilinci ile hazırlanmasının önemli olduğuna işaret etti.

“İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde daha fazla görev almasının sağlanmalı”

konusu kritik süreçte yanlış bilginin yayılmasının ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin önemine işaret eden Ören, “Bunu nitelikli ve eğitimli yayıncıların istihdam edilmesi ile sağlayabiliriz. Bu noktada İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde daha fazla görev alması sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Ören açıklamasında radyonun toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik bilinci oluşturan bir araç olduğuna da dikkat çekerek, bu özelliğinin de Koronavirüs salgını sürecinde ön plana çıktığını da dile getirdi.