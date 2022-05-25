Qural Estate Direktörü Hasan Kırca, emlakçılık sektöründeki sıkıntıları anlattı

KIRCA, “GÜNÜMÜZÜN PROBLEMİ; KAÇAK EMLAKÇILIK ”

(25-5-2022...MHA) Uzun yıllardır hizmet veren Qural Estate LTD. Direktörü Hasan Kırca, revaçta olan emlakçılık sektöründe son zamanlarda hayli artan sıkıntıları dile getirdi.

“GÜNÜMÜZÜN PROBLEMİ; KAÇAK EMLAKÇILIK ”

Emlakçılık sektöründe, uzun zamandır ülkemizi meşgul eden en belirgin sorun’un “Kaçak Emlakçılık” olduğuna değinen Kırca, bunun sebebini kısaca şu şekilde açıkladı;

“Emlak sektöründe, çok fazla yatırım gerektirmeden iyi paralar kazanılabildiği için son zamanlarda hayli revaçta olan bir sektör konumuna geldi. Proje yapılan bir bölgede bir emlakçı özellikle yabancılara bir yer sattığı zaman gayet güzel paralar kazanabiliyor bu sebeple gerek ülkemize okumaya, gerekse yaşamaya gelen yabancılar emlakçılığa soyunuyor ve firmalara götürdükleri müsterilerden ciddi paralar kazanıyor.”

Emlakçılık yapan bir firmada ne gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Kırca, bu sektörde çalışan bir kimsenin öncelikle bir ofisi olması gerektiğini ve bunun da tek başına yeterli bir kriter olmadığını kaydetti.

Kıbrıs’ta emlakçılık yapan firmaların yasal olarak “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği” çatısı altında toplandığına dikkat çeken Kırca, bu birliğin amacını “emlakçılık yapan firmaları kontrol altında tutup, yaptıkları işleri denetlemek” olarak tanımladı.

KTEB üyesi olabilmek için gerek Türkiye destekli, gerek burada hazırlanan bazı eğitimlere ve sınavlara tabi tutulduğunu ekleyen Kırca, düzenli olarak yenilenen bir lisans verildiğini ve sürekli olarak denetim altında tutulduğunu söyledi.

“KTEB ÜYESİ OLMAYAN EMLAKÇILAR MESLEKİ ZORUNLULUK SİGORTASI YAPTIRAMAZLAR”

Bunun yanı sıra en önemli kriterlerden birinin de mesleki sorumluluk sigortası yapma zorunluluğu olduğunu söyleyen Kırca, bu sigortanın mecburi olduğunu birlik üyesi olmayan veya ofisi olmadan kaçak emlakçılık yapan şahısların bu gigortayı yaptıramadığını kaydetti.

Bu konuda polisin devreye girmesi gerektiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini savunan Kırca, bu işi vergi ödemeden kayıtsız ve kaçak olarak yapan herkesin, bu ekonomik krizde hem ülke ekonomisi ve dış ülkelerdeki itibarı için hem de yasal olarak çalışan emlakçılar için bir tehdit olduğunu da ekledi.

KIRCA; “EMLAKÇILIKTA DÜRÜST VE ŞEFFAF OLUNMALI”

Bir diğer sorunun da ülkemizde emlakçılara bakış açısının farklı boyutlara çekilmesi olduğunu söyleyen Kırca, “bizim sektörümüz kolay gibi görünen fakat hiç de kolay olmayan bir sektördür” diyerek bu sektörde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ve bu mesleği yapan kişilerin deneyimli, tecrübeli, dürüst ve şeffaf çalışmaları gerektiğini belirterek emlak sektöründe bir gayrmenkul satılacağı zaman nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Gayrimenkul satın almanın pahalı bir iş olduğunu vurgulayan Kırca, bu sebeple profesyonel bir firma ile çalışılması gerektiğini kaydetti.

Satılacak olan taşınmaz ile ilgili ciddi alım satım işlemleri ve sözleşmelerin yapılması gerektiğini kaydeden Kırca, sözleşmenin önemli bir iki maddesini şu şekilde açıkladı;

“Eğer bir ev alınacak ise, sözleşmede koçan bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiği; eğer bir arazi satın alınacak ise, pafta harita, koçan gibi bilgilerin doğruluğunun kontrol edilip doğru yerin satıldığına emin olunması gerektiği ve bunun yanı sıra alıcının ve satıcının kimlik bilgilerinin doğruluğundan emin olunması gibi bir çok önemli hususun vardır.”

Emlakçının asli görevinin bu kontrollerin ve hem alıcının hem satıcının güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Kırca, bu işin ciddi emekler ile yapıldığını “Kaçak”olarak çalışan emlakçıların ciddi bir tehdit unsuru olduğunu ekleyerek konuşmasını tamamladı. (MHA)