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Queer Wave 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali Queer Wave, ilk kez 3-12 Eylül tarihlerinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:00
Queer Wave 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, festivalde, 30’un üzerinde ödüllü kısa ve uzun metrajlı filmin yer alacağı bildirildi.
Gösterimlerin Kıbrıslı film yapımcıları ve topluluk üyeleriyle yapılan tartışmalar ile tamamlanacağı ve festival boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, festivalin, LGBTIQ+ topluluğu ve destekçilerine kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir alan sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

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Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek festival ile ilgili detaylı programa yakında “queerwave.com” adresi üzerinden erişilebileceği kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 12:06
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