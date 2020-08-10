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Psikoloji eğitimini İngilizce olarak almanın artıları oldukça fazla

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:47
Psikoloji eğitimini İngilizce olarak almanın artıları oldukça fazla
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Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şat Muhtaroğulları, Psikoloji bölümü, mesleği ve iş alanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Ayşe Şat Muhtaroğulları; Psikoloji alnının, iş olanaklarındaki artış ve bilinçlenme ile birlikte ilginin arttığını belirterek, bu bölümde eğitim almak isteyen aday öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

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Doç. Dr. Ayşe Şat Muhtaroğulları açıklamasında şunlara değindi;

“Girne Amerikan Üniversite’sinde bir aile gibiyiz. Öğrenci-Akademisyen bire bir iletişim halinde. Öğrencilerimiz ile, hem üniversite içinde; hem de üniversite dışında iletişim halindeyiz. “

Psikoloji bölümünde teorik dersler için uygulamalı laboratuvarlara ihtiyaç yoktur. Araştırma ve uygulama derslerimiz için uygulama alanlarımız mevcuttur. Öğrenciyi hem teorik hem de pratik anlamda destekliyoruz. Psikoloji eğitimini İngilizce olarak almanın artıları oldukça fazla. GAÜ bünyesinde bulunan yurt dışı kampüslerinin de, İngilizce alınan eğitimin desteklenmesi ve yaşayarak öğrenme noktasında büyük artısı bulunmaktadır.”

Doç. Dr. Ayşe Şat Muhtaroğulları, üniversite eğitiminin yanında, özellikle psikoloji bölümü için sertifika programlarının büyük önem arz ettiğini, öğrencilerin mesleğe atılmadan alanlarını belirleme ve uzmanlaşma noktasında, bu eğitimleri almalarının önemli olduğunu ifade etti. Muhtaroğulları, sertifika programlarını takip ederken Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Birliğinin duyurularının takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, niteliksiz sertifikalar yerine geçerliliği olan sertifika programlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.”

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