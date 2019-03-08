Psikologlar Derneği  Uluslararası Geçerliliği Olmayan Eğitimler Konusunda Uyardı

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD), son zamanlarda sosyal medya ve internet üzerinden paylaşılan, KTPD tarafından onaylanmayan, hiçbir uluslararası geçerliliği bulunmayan, kısa süreli, uygulayıcı sertifikası verilen ve MEB onaylı olduğu iddia edilen birçok psikoterapi, cinsel terapi, oyun terapisi, psikolojik test değerlendirme eğitimleri ve aile terapisi eğitimleri açıldığını belirterek, uyardı.

KTPD’den yapılan açıklamada, bu eğitimlerin psikoloji öğrencilerine ve meslektaşlarına yönelik sadece ticari amaç taşıdığı belirtilerek, “Bu eğitimlerin içeriği (süresi, ücreti, verilecek belge, verilen bilgilerin güncelliği ve süper vizyon), eğitimi veren kişilerin yetkinliği (bu alan için yeterli mesleki bilgi ve deneyimi olup olmaması ) ve verilecek belgenin geçerliliği incelendiğinde açılan eğitimlerin psikoloji okuyan öğrencileri ve meslektaşlarımızı ticari olarak sömürdüğü ve psikologluk meslek etiğine uymadığı görülmektedir” denildi.

Açıklamada, uluslararası geçerliliği bulunmayan bu eğitimlerin psikoloji öğrencilerine, meslektaşlarına psikolojik hizmet alan kişilere zarar verdiği kaydedilerek, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına konuya gerekli önemi göstermeleri ve KTPD’ye destek olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, KKTC’deki üniversitelerin Psikoloji Bölüm Başkanları’nın gerekli hassasiyeti göstermeleri, meslektaşlarının ve psikoloji öğrencilerinin ise konuyla ilgili daha dikkatli olmaları ve birbirlerini uyarmaları rica edildi.

Eğitim alınacağında dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı:

“Uluslararası denkliği bulunan derneklerin, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin ve Türk Psikologlar Derneği’nin koşullarına uygun açılan eğitimleri alın.

Eğitimi veren kişinin yetkinliğini sorgulayın. Sadece bu eğitimi almasının yeterli olmadığı, bunun yanında eğitimi verme yetkisinin bulunup bulunmadığına önem verin.

Verilecek olan eğitimin içeriğinin, doğru ve güncel psikolojik bilgileri içerip içermediğini, hedef kitleye uygunluğunu, ücretini, süresini ve alınacak olan belgenin/sertifikanın geçerliliği olup olmadığını sorun.

Eğitim programlarını tanıtan duyurularda, kataloglarda, broşürlerde ve reklamlarda tam ve doğru bilgi verdiklerinden emin olun.

Almayı düşündüğünüz eğitimlerin güvenirliliği ve geçerliliğinden emin olamıyorsanız Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile iletişime geçin”.

(YIL/ÖK)