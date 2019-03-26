Psikologlar Derneği eğitim kampı düzenliyor

Kıbrıs Türk Psikloglar Derneği, psikoloji öğrencilerine ve uzmanlarına yönelik eğitim kampı düzenliyor.

Kıbrıs Türk Psikloglar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Psikampoloji’, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşecek.

Kamp içeriğinde, seminerler, atölyeler, vaka analizi ve tartışmaları, film analizi gibi etkinlikler yer alacak. Kampa lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilecek.

Psikampolojiye kayıt yaptırmak için www.ktpder.org sitesinde bulunan kayıt formunun doldurulması gerekiyor.

Psikampoloji için Lefkoşa, Gaziağusa ve Güzelyurt terminal bölgelerinden ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Etkinlik ön kayıtları 5 Nisan tarihine kadar sürecek ve 8 Nisan tarihinde ön kayıt sonrası kabul edilen öğrencilere bilgilendirme yapılacak ve kayıtlarını tamamlamaları istenecek.

