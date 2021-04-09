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Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor

Sporcu Hüseyin Öngün, prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla yarın, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ‘4 Kale Ultra Maratonu’ koşacak.

09 Nisan 2021 Cuma 12:30
Prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenleniyor
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Hüseyin Öngün, ‘4 Kale Ultra Maratonu’ çerçevesinde yarın sabaha karşı saat 03:00’te Kantara kalesinden başlayacağı koşuya, Mersinlik Piknik alanı, Alevkayası Meydanı, Buffavento Kalesi, Boğaz Piknik alanı, St Hilarion Kalesi, Kırnı Kalesi (Kırnı gözetleme kulesi) ile devam edecek. 
Maratonu saat 19:00’da Karmi The Crows Nest Bar’da bitirmeyi hedefleyen Öngün, dört kaleyi tek seferde geçeceği için de bu rotayı ‘4 Kale Ultra Maratonu’ olarak isimlendirdi.
Hüseyin Öngün’ün 111 km’lik bu koşuyu, ülkede artış gösteren ve korunabilir kanser türü olan prostat kanserine dikkat çekmenin yanında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin mali sıkıntıları olduğu bu zor zamanlarda, katkıda bulunabilmek adına düzenlediği kaydedildi.  
Bir diğer hedefin ise, sporun sadece futbol olmadığını, bireysel sporların da yapılabildiğini göstermek olduğu belirtildi.
Etkinliğin tanıtımına yönelik bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde  basın toplantısı düzenlendi. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, prostat kanserine tabu olarak yaklaşıldığını ve konuşulmadığını, bu nedenle de tedavi edilebilir bir kanser türü olan prostatın geç evrelerde teşhis edildiğini belirtti. 
Kocaismail, prostat kanserine yönelik farkındalık çalışmalarının önem taşıdığına işaret ederek, Öngün’ün prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla yapacağı koşusunun “çok doğru bir farkındalık etkinliği olduğunu” kaydetti. 


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KOCAİSMAİL: “KONUŞULDUKÇA KANSER FOBİ OLMAKTAN ÇIKAR”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, meme kanseri konusunda bilincin ve farkındalığın arttığını, erken tanıdan söz ettirecek teşhisler konmaya başladığını belirtti. 
Kadınların kendi kendine muayene bilinci yanında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin her yıl düzenlediği 1-31 Ekim Pembe Ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda etkinliklerle okullar, daireler, ve medyanın meme kanserini öne çıkardığını kaydeden Kocaismail, “Yıllar önce konuşulmayan meme kanseri, bugün tüm aile fertleri tarafından ve çevreden konuşulmakta, konuşuldukça kanserin fobi olmaktan çıkmasına vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Prostat kanserinin ise erkekler arasında hala bir tabu olmaya devam ettiğini ve konuşulmadığını söyleyen Kocaismail, bunun sonucunda prostat kanserinin artmaya ve geç evrelerde teşhis edilmeye devam ettiğini kaydetti. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin tedavi edilebilir kanser türleri arasında olan prostat kanserinde de Meme Kanserinde yakalanan başarıyı yakalamayı hedeflediğini dile getiren Kocaismail, Hüseyin Öngün’ün gerçekleştireceği etkinliğin prostat kanserinde sporun da önemine bakıldığında “çok doğru bir farkındalık etkinliği” olduğunu söyledi. 
Kocaismail, Hüseyin Öngün’ü kutlayarak, tüm kanser hastaları ve sağlıklı toplum adına bu özel farkındalık etkinliğini hayata koyduğu için teşekkür etti. 

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 13:05
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