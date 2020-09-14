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Propaganda dönemi yarın başlıyor

11 Ekim’de yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması”nda, propaganda dönemi yarın başlıyor.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 10 Ekim’e kadar sürecek propaganda döneminde, uyulması gereken kurallarla ilgili duyuru yayımladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:30
Propaganda dönemi yarın başlıyor
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11 Ekim’de yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması”nda, propaganda dönemi yarın başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 10 Ekim’e kadar sürecek propaganda döneminde, uyulması gereken kurallarla ilgili duyuru yayımladı.

Propaganda süresince, Covid-19 pandemisi nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ve alınan önlemler kapsamında, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtılması yasak olacak.

Seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adayların duvar ilanı asmakta serbest, ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan yapıştırılması ve asılması da yasak.

YSK’nın 19 numaralı duyurusu şöyle:

Seçime katılan Siyasal Partiler ile bağımsız adaylar duvar ilanı asmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki gün, saat 18.00’den sonra ilan yapıştırılması ve asılması yasaktır.

Covid-19 pandemisi nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ve alınan önlemler kapsamında, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtılması yasaktır.

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Propaganda için kullanılan duvar ilanları üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır.

Siyasal parti ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilir. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.”

ADAYLAR BUGÜN İLAN EDİLECEK… AD ÇEKMELER DE BUGÜN

YSK’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için açıkladığı takvim uyarınca bugün kesinleşen adaylar ilan edilecek.

Adaylık başvurularının yapıldığı 4 Eylül’de, 11 aday YSK’ya başvuruda bulunmuştu.

Bugün ayrıca oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile BRTK’de yapılacak propaganda konuşmalarının yayın sırası da saat 15.00’te adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SeçimleriYSK
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