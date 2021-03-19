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Project Cornaro’nun ilk dijital sergisi bugün açılıyor

Rüstem’s, Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Project Cornaro’nun ilk dijital sergisini açıyor.

19 Mart 2021 Cuma 10:40
Project Cornaro’nun ilk dijital sergisi bugün açılıyor
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Pandemi koşullarından dolayı fiziki ziyareti henüz kesinleşmemiş sergi, 360° sanal tur teknolojisi ile online olarak ziyarete açılacak. 
Sergi, bugün itibariyle, https://bit.ly/3qW9VXJ adresinden ziyaret edilebilecek. 

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Bellini’nin 1500’de tamamladığı Cornaro portresinden yola çıkarak oluşturulan Project Cornaro, Kraliçe’nin hayattayken çizilmiş bilinen en son haline bakarak, 500 yıl sonra onun ayrıldığı krallığında hissettiklerini bize anlatan 5 kadının buluşması. Halil Duranay’ın koordinatörlüğünde, Hatice Tezcan, Diler Ertuğ, Mehveş Beyidoğlu, Gözde Kasapoğlu ve Şebnem Elings Aydeniz’in dahil olduğu proje; resim, özgün baskı ve video enstelesyonlarından oluşuyor.
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 10:49
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