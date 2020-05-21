Prof.Dr.Yardımcı; “Son yıllarda eczacının, sağlık hizmetlerinde rolü daha da önem kazanmaktadır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turay Yardımcı, Eczacılık bölümünü düşünen üniversite aday öğrencilere seslendi.

Yardımcı, aday öğrencilerine verdiği mesajında; “Umuyoruz ki bu fırsatı çok dinamik ve uluslararası çevremizi bulmak için kullanacaksınız. GAÜ, tüm görevlerini verimli ve gayretli bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Yüksek kaliteli eğitim ve araştırma, etkinlik, eşitlik, bilim ve teknoloji tanımlarına dayanmaktadır. Öğrencilerimizin ve onların değerli ailelerinin kaliteli eğitim istediklerinin bilincindeyiz. Sorumlu profesyonelleri temsil eden akademik mükemmelliği ve gerçek dünyadaki başarıyı üretmek taahhüdümüzdür” dedi.

Eczacılık mesleği ve GAÜ Eczacılık Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Yardımcı; “Eczacı, ilaç ve ilaç alanında uzmandır ve bir ilacın nihai tedarikine ve hastaya takibine kadar bir ilacın keşfinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Eczacılık Fakültesi 5 Yıllık MPharm derecesi sunmaktadır. Öğretim, araştırma ve hizmetlere ek olarak, üniversite öğrencilerin ahlaki, fiziksel ve kültürel refahına büyük önem vermektedir. GAÜ Sağlık Merkezi, öğrencilere sağlık ve refah konularında yardım ve tavsiye sağlamak amacıyla kurulmuştur.

EPSA'nın (Avrupa Eczacılık Öğrencileri Derneği) bir üyesi olan Eczacılık Öğrencileri Derneği (GAUPSA), Eczane öğrencilerinin Avrupa eczacılık öğrencileri topluluğunun bir parçası olmaları için fırsatlar sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üniversite, Akdeniz kıyısında ve Kuzey Kıbrıs'ın beş parmak dağında samimi, güvenli ve sıcak bir ortamda güzel bir kampüse sahiptir. Üniversite, öğrencilere tarihi Girne şehrinin güzelliklerinden yararlanarak boş zaman ve eğlence ile mümkün olan en iyi üniversite yaşam deneyimini sunmak için çeşitli ders dışı etkinlikler sunan öğrenci kulüpleri de sunmaktadır.

Eczane programı hakkında veren Yardımcı;

“MPharm Derece programı mezunları doğrudan eczacılık, ilgili sağlık bilimleri ve en önemlisi klinik uzmanlık ve bitki ilaçlarında doktora programına girmeye hak kazanırlar. Eczacılık Yüksek Okulu; Eğitim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilmişir. Eczacılık Okulu ayrıca iyi donanımlı olacak yeni nesil eczacıları yaratmayı, mesleki sanayileşmeye katkıda bulunmanın yanı sıra bilim ve teknoloji üretmeyi ve ilerletme ile ilaç ve sağlık sektörlerinin modernizasyonunu amaçlayarak eczanenin AB direktiflerine dayanmaktadır.

Eczacılık Fakültesi; Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'nde disiplinlerarası bir okul olarak organize edilmiştir. Sağlıkla ilgili tüm alanlarda çoklu disiplinli bir sistem; topluluk eczacı, klinik eczacı veya araştırmacı ve endüstriyel eczacı olarak kariyerlerini ilerletebilen yüksek kapasiteye sahip eczacılar üretecektir. Son yıllarda, eczacının sağlık hizmetlerinde rolü daha da önem kazanmaktadır ve eczacıların doktor reçetesine yanıt olan ilaçları dağıtmasına ek olarak reçete yazma konularında hatta çok çeşitli küçük şikayetlerde halka tedavi için doktorlara tavsiyelerde bulunmaları bekleniyor.

Hastanelerde eczacılar klinik uygulama boyunca tedavi ekibinde ve problemlerde, tavsiye ve uzmanlık sunan sağlık ekibinde önemli bir rol oynamaktadır. Endüstide çalışan eczacılar Farmasötik (biyoteknolojik veya sentetik) - ilaç moleküllerinin nasıl ilaç içerisinde formüle edildiğini, ilaçları etkili ve güvenli bir şekilde vermenin yeni yollarını geliştirmek için özel bilgilerini getiriyor.

Eczane programı, nitelikli, profesyonel akademik üyeler tarafından verilen özenle tasarlanmış eğitim programları tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimiz öğretim üyelerinin araştırma ilgi alanları tarafından geliştirilen ders ve pratik içerikten faydalanmaktadır. Öğretim üyelerinin kapsamlı araştırma deneyimleri, programın para birimini sağlayan öğrencilerle paylaşılır ve özellikle hükmün sonraki yıllarında olumlu bir etkiye sahiptir.

Öğrencilerimize dersler, pratik laboratuvar dersleri, simülasyonlar, grup müzakereleri için çalıştaylar, problem çözme sınıfları ve her öğrenciyle bir öğretmenin ilgilendiği ders sistemi gibi çeşitli şekillerde öğretmede heyecan verici bir öğrenme deneyimi sunarak birinci sınıf bir eğitim alma fırsatı sunuyoruz. Öğrenciler, toplum ve / veya hastane eczanesinde eğitimin en az altı ayının tamamlanması gereken beş yıllık Eczane programı sırasında beş set zorunlu eczane eğitim ünitesini doldurmak zorundadır. İlk üç eczane eğitim ünitesi yaz döneminde, dördüncü ünite ise 9. yarıyılda gerçekleştirilmektedir. Son dönemde, beşinci eczane eğitim ünitesi 12 krediye bedeldir ve bir toplum eczanesinde ve / veya bir hastane eczanesinde yapılabilecek mezuniyet projesi ile birlikte veya ilgili uzmanlık alanına göre, hasta bakım üniteleri hastanelerinde, endüstride, devlet sağlığı örgütü sektörlerinde veya araştırma laboratuvarlarında tamamlanabilir. Öğrenciler, phytopharmacy, ilaç tasarımı ve klinik eczacılık gibi çok çeşitli seçmeli dersler arasından seçim yapma fırsatı vermektedir. Öğrencilere sunum becerileri, topluluk önünde konuşma ve liderlik becerileri gibi aktarılabilir becerilerini geliştirmek için çeşitli lisans beceri geliştirme kursları da sunulacaktır”