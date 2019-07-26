banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102837
ALTIN
258.624
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0292
EURO
6.2683
Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı
İKİ KİŞİ ARANIYOR
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Üzerinde ve ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu bulundu
İKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307

Prof. Gwen Sancar KKTC Miami Fahri temsilcisi oldu

Prof. Gwen Sancar KKTC Miami Fahri temsilcisi oldu

26 Temmuz 2019 Cuma 16:35
Prof. Gwen Sancar KKTC Miami Fahri temsilcisi oldu

LONDRA TÜRK OKULLARINDA 2 YIL BOYUNCA GÖREV YAPAN 11 YENİ ÖĞRETMEN BELİRLENDİ

İKAMET İZİNLERİ VE VİZELER TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İŞ KAZASI, MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK ALANLARA ARTIŞ

Nobel Kimya ödüllü Aziz Sancar’ın eşi Prof. Gwen Sancar, KKTC Miami Fahri Temsilcisi oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ABD’nin Kuzey Carolina Chaphel Hill’de Carolina Türk Evi’nin Kurucusu olan Sancar, Miami Fahri Temsilcisi atandı. 

LONDRA TÜRK OKULLARINA 11 YENİ ÖĞRETMEN
Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak 11 öğretmen belirlendi.
Yapılan sınavda başarılı olarak 1 Eylül 2019 ile 31 Temmuz 2021 arasında görev yapacak öğretmenler şunlar:
“Arif Canbulat, Tolga Uğurlugil, Eylem Varoğlu, Gamze Dağ, Süleyman Gelenler, Tümay Binici, Cevdet Çetinkaya, Hüseyin Alsancak, Barış Uzunahmet, Ayşe Çelebi ve Mustafa Binici.”
Halen görevde olan 11 öğretmen ise bu ay sonu KKTC’deki görevlerine iade edildi.

İKAMET İZİNLERİ VE VİZELER TÜZÜĞÜ 

banner317
Yabancıların KKTC’ye girişleri, KKTC’de kalışları ve KKTC’den çıkışlarının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Fasıl 105 altında hazırlanan “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞ KAZASI, MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK ALANLARA ARTIŞ
İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış verilmesi kararı alındı.
Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü İdare Meclisi’nin kararı uyarınca, bazı kararlar üretti.
Buna göre, 1 Temmuz’dan itibaren aylıklara yüzde 5.57 artış verilecek.

 

Son Güncelleme: 26.07.2019 19:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tır şöferi üst kemeri hesaba katmadı
Tır şöferi üst kemeri hesaba katmadı
Amatör Denizcilik Eğitimi Ve Sınavı’na Katılanlar İçin Yarın Gazimağusa Limanı’nda Etkinlik Düzenleniyor
Amatör Denizcilik Eğitimi Ve Sınavı’na Katılanlar İçin Yarın Gazimağusa Limanı’nda Etkinlik Düzenleniyor
Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı
Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı
Ktös Öğretmen Adayları İçin Seminer Düzenledi
Ktös Öğretmen Adayları İçin Seminer Düzenledi
Merkez Bankası Faiz Düşürdü
Merkez Bankası Faiz Düşürdü
Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören Hilmi Bolel yaşamını yitirdi
Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören Hilmi Bolel yaşamını yitirdi
Son Dakika: Batı Nil Virüsü'nden KKTC'de ilk ölüm!
Son Dakika: Batı Nil Virüsü'nden KKTC'de ilk ölüm!
Gazimağusa’da Pazar Günü “sanatçılar Çarşısı” Açılıyor
Gazimağusa’da Pazar Günü “sanatçılar Çarşısı” Açılıyor
Karşıyaka Girne Arası Toplu Taşımacılığa Düzenleme Getiriliyor
Karşıyaka Girne Arası Toplu Taşımacılığa Düzenleme Getiriliyor
Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta Anılacak
Erenköy Şehitleri 8 Ağustos’ta Anılacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim