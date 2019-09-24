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Prof. Dr. Yardımcı: Bu yılın teması “herkes için güvenli ve etkili ilaçlar”

Prof. Dr. Yardımcı: Bu yılın teması “herkes için güvenli ve etkili ilaçlar”

24 Eylül 2019 Salı 14:31
Prof. Dr. Yardımcı: Bu yılın teması “herkes için güvenli ve etkili ilaçlar”

GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. YARDIMCI, 25 EYLÜL DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kevser Turay Yardımcı, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü yazılı mesaj ile kutladı.

Prof. Dr. Yardımcı, Eczacılık Mesleği’nin, 21. Yüzyıl’da “Güvenli, Etkili ve Maliyet-Etkili İlaç Tedavisi”ne odaklandığının altı çizdiği mesajında, serbest çalışan Eczacılar’ın ve Hastane Eczacıları’nın “Bilişsel Eczacılık Hizmetleri” sunmakta olduklarını ve diğer Sağlık Profesyonelleri ile “Takım Çalışması” halinde olduklarını vurgulandı.

GAÜ Eczacılık Fakültesi’nde verilmekte olan kuramsal, uygulamalı ve deneyimsel eğitimin, “Öğrenci Eczacılar”ı gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donattığını ifade eden Prof. Dr. Yardımcı, mesajının devamında şunları söyledi;

“Her yıl; 25 Eylül, “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanmaktadır. 

Bu “Gün”, 2009 yılında İstanbul’da yapılmış olan FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) Dünya Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri Kongresi’nde kabul edilmiştir. Bu tarihin seçilmesinin gerekçesi, 144 Kurumsal Üyesi bulunan ve 4.000.000’dan fazla Eczacı’yı ve Eczacılık Bilim İnsanı’nı temsil eden FIP’in kuruluş tarihi olmasıdır (25 Eylül 1912).

Dünya Eczacılar Günü’nün 2019 yılı “Tema”sı şudur:; “Herkes İçin Güvenli ve Etkili İlaçlar” Bu “Tema”; ilaç kullanımının iyileştirilmesini ve ilaç hatalarının azaltılmasını sağlamakta olan eczacıların, hasta güvenliği konusundaki çok önemli rolünü vurgulamaktadır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmeti kalitesi’nin alt başlığıdır. Hasta güvenliği risklerinden biri de, “ilaç tedavisi sorunları”dır. Bu sorunlar arasında; ilaç hataları, advers ilaç reaksiyonları ve hastanın ilaç tedavisine uyunçlu olmaması  yer almaktadır.

Eczacılık; ilaçların geliştirilmesi, üretimi, hazırlanması, dağıtımı, reçetenin yanıtlanması ile hasta’ya danışmanlık yapılmasını ve sağlık profesyonelleri’ne ilaç / ilaç tedavisi bilgisi verilmesini kapsayan, uygulamalı bir bilimdir.

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20. Yüzyıl’ın ilk yarısında; eczacıların yükümlülükleri, ilaç hazırlanmasına yönelikti. Eczacılık uygulamalarının günümüzdeki kapsamı “hasta odaklı”dır

ve ilaç bilgisi sağlama - ilaç tedavisi danışmanlığı - ilaç tedavisinin izlenmesi yaklaşımlı “bilişsel eczacılık hizmetleri”ni içermektedir. İlaç tedavisinin güvenli, etkili ve maliyet-etkili olmasını sağlamak ve sürdürmek için ilaçların akılcı kullanımını güvence altına almak; Eczacılar’ın temel profesyonel rolü olmuştur.

Bilişsel Eczacılık Hizmetleri; farmasötik bakım, klinik eczacılık, ilaç tedavisi yönetimi, hasta ilaç profilinin gözden geçirilmesi, hastanın ilaç tedavisine uyuncunun iyileştirilmesi, hastaya danışmanlık, kendi kendini tedavi koçluğu, halk sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi ile ilaç tedavisinin izlenmesi ve hastanın gözlenmesini kapsamaktadır.

21. Yüzyıl’da Eczacılık uygulamalarının anahtar sözcükleri “bilişsel eczacılık hizmetleri”nin yanı sıra- “hasta odaklı etkinlikler” ve “takım çalışması esaslı sağlık hizmeti yaklaşımı (diğer sağlık profesyonelleri ile güçbirliği)”dır.

İlaç, ilaç bilgisi ve ilaç tedavisi konularında uzmanı olan Serbest Eczacılar  ve Hastane Eczacıları; ilaçların güvenli, etkili ve maliyet-etkili kullanımında belirleyici bir rol oynamaktadırlar.  

GAU Eczacılık Fakültesi’ndeki kuramsal, uygulamalı ve deneyimsel eğitim,  “Öğrenci Eczacılar”ı güncel profesyonel rollerine hazırlamaya yönelik farmasötik ve klinik bilgi, beceri ve yetkinlik envanteri ile donatmaktadır.” 

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Son Güncelleme: 24.09.2019 14:35
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