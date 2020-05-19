Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın “Müzeler Günü ve Haftası” mesajı

Prof. Dr. Dağlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 pandemisine bağlı kamusal mekanların kapanması ile çevrim içi (online) mekan ve aktivite paylaşımları artmıştır. Müzeler de bu açılıma ayak uydurarak sanal turlar organize etmeye başlamıştır. Dünya ile paralel kentlerimizde çağdaş müzeler açılabilseydi, belki de bugün çağdaş kavramının değiştiği ve sanal hale dönüştüğü müzeler üzerinde düşünce geliştiriyor olacaktık.

DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak 10 yıldır kentlerimize acil olarak Çağdaş Müzelerin özellikle de Kent Müzeleri’nin yapılması yönünde baskı yapmaktayız. Bunun yanında kentimiz Gazimağusa için birçok somut öneri ve proje de geliştirdik. Bu projeleri maalesef hayata geçirmeden dünya farklı bir dönüşüme/değişime girmiş; sosyal mesafe tüm alanları yeniden şekillendirmiştir. Elbette bu dönüşüm/değişim, şu anda kültür ve sanat faaliyetlerini de yeniden yapılandırmaktadır. Kültür ve sanat faaliyetleri belki de kalıcı olarak, farklı bir oluşuma girecektir. Bu faaliyetler, bugünlerde çevrim içi olarak, sanatçı – izleyici ilişkisi göz önünde bulundurularak dijital bir ortamda farklı yöntemlerle kurgulanmaya çalışılıyor. Bunun paralelinde müzeler de, sanal müze şeklinde yeniden kurgulanıyor ve müze severlerin ulaşımına açılıyor.

Sanal müzeler, geleneksel müze yaklaşımı ile ele alınarak, belirli konuların etrafında belli konseptler üzerinde kurgulanmaktadır. Pandemi ile birlikte sanal müze yaklaşımı genellikle mevcut sergi salonları veya müze yapısı üç boyutlu modellenerek dijital ortama aktarılması şeklinde oluşmuştur. Yani fiziksel müze deneyimi, sanal bir deneyime dönüştürülmekte; müze sever, ekran aracılığıyla müzeyi deneyimlemektedir. Bunun yanında koleksiyonlar internet ortamında değişik formatta sergilenerek, interaktif şekilde sunumu da yapılmaktadır. Bu yeni döneme yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kentlerimiz için Sanal Kent müzelerimizi tasarlayabiliriz. Biz müzelerimizi dünyadaki genel yaklaşımın tersine, önce sanal olarak yapabiliriz. Normalleşme döneminde ise sanalı fiziksel kurguya da döndürebiliriz. DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak, üniversitedeki diğer birimlerle iş birliği içinde ön çalışmalarını tamamladığımız MAĞUSA SANAL KENT MÜZESİ’ni yapmaya ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile iş birliğine hazır olduğumuzu iletir, Dünya Müzeler Günü’müzü gönülden kutlarım.”