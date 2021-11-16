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Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya “Best Scıentıfıc Award” ödülü

16 Kasım 2021 Salı 18:45
Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya “Best Scıentıfıc Award” ödülü

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı “Dünya 23. Redox Kongresi”nde “Best Scientific Award” ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın, Paris’te 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Dünya 23. Redox Kongresi’nde başarılı çalışmaları ve sunumuyla bilimde öncülük edenler kategorisinde “Best Scientific Award” ödülüyle KKTC’ye sağlık alanında bir gurur daha yaşattığı kaydedildi.

Amerika, Almanya, İspanya, Türkiye, İtalya, İran, Kanada, Belçika, Çin ve Fransa’dan pek çok seçkin bilim insanının katıldığı kongreye KKTC’den de Serakıncı davet edilmişti. 

Söz konusu kongrede sunum yapmak üzere davet edilen 38 bilim insanı arasında canlı sunuma seçilen 8 kişiden biri de  Prof. Dr. Serakıncı idi.

 Kongrede, verilen “En İyi Poster,” “En İyi Sunum” ve diğer ödüllerin yanı sıra 3 kişiye de “En İyi Bilim” ödülü verildi ve Serakıncı da bu ödülü alan 3 kişiden biri oldu.

Kongrede; oxidatif stresin azaltılması, redox homeostazı ve antioksidanlar, yaşlanma biyolojisi, Covid-19, enflamasyon ve telomer konusunda en son gelişmeler tartışıldı. 

Ayrıca yaşa bağlı hastalıklarda telomer uzunluğunun enflamasyon ve senesencede etkisini ve telomere uzunluğunu değerlendirmek için geliştirmiş oldukları yeni metodun kullanımını ile etkinliğini anlatan Serakıncı, geliştirdikleri metodun aşırı kısa telomerlerin, sebebi bilinmeyen hamilelik kayıplarında, romatizmal hastalıklarda, kronik obstructi ve akciğer (KOAH) gibi hastalıklarda tanı ve prognozda önemli rol oynadığını, ilk kez gösterdikleri çalışmaları ve sonuçlarını paylaştı.

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“YAŞA BAĞLI HASTALIKLARDA TELOMER UZUNLUĞUN ETKİSİNİ ANLATTI” 

Prof. Dr. Serakıncı, konuşmasında; yaşa bağlı birçok hastalığın telomer uzunluğu ile yakından bağlantılı olduğunu, yapılan klinik çalışmalar ile saptandığını ifade ederek, en önemli noktanın, bu tarz değerlendirme için hasarlı doku ve hücre örneklerini incelenerek yapılması gerektiğini vurguladı.

“ŞEKERLİ İÇECEKLER DEPRESYON VE STRES, TELOMER KISALMASINI HIZLANDIRIYOR” 

Prof. Dr. Serakıncı, oksidadif stress, enflamasyonlar, depresyon, yeme alışkanlıkları, sigara kullanımı gibi faktörlerin yaşa bağlı telomer kısalmasını hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğunu ve aynı zamanda yıpranmış telomerlerin “biyomarker” yani biyobelirteç olduğu hipotezini doğurduğunu dile getirdi. 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, 2015 yılında da dünya literatüründe kanser konusunda yaptığı bilimsel çalışma ve başarıları nedeni ile Glasgow’da düzenlenen “Sirküle Biyomarker” toplantısına davet edilen seçkin bilim insanları arasında yer almıştı. 

Prof. Dr. Serakıncı, yaptığı açıklamada 2015 yılındaki toplantının amacının, kanser araştırmaları ve tedavisinde dünyada bu konuda ciddi başarılara imza atan seçkin araştırmacıları bir araya getirerek konsorsiyum kurmak ve oluşturulan bu konsorsiyum ile kanser ve sirküle biyomarker alanındaki araştırma, kural ve kriterleri belirleyerek hem tedavi hem araştırma kurallarını dünyada bir standarda oturtmak, çalışmaların ana araştırma, alan ve sorunları ile klinik stratejiler arasında bir konsensüs oluşturmak olduğunu belirtmişti. 

Çalışmalarının geniş kapsamlı olduğunu ve örnek toplamada kullanılacak tüpten, örnek toplanmasından kullanımına geçecek zamanın, kullanılacak yöntemlerin algoritmasının ve validasyonunun nasıl olacağından, klinik uygulamalarının nasıl olacağının irdelenerek bir konsensüs oluşturmak amacıyla dünyanın her yerinden davet edilen 100’e yakın seçkin bilim insanına Lord Provost Glasgow Valisi resepsiyon vermiş ve bu resepsiyonda kanser araştırmaları ve bilime katkılarından dolayı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya teşekkür ederek onurlandırmıştı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz günlerde, KKTC’yi başarıyla temsil eden Prof. Dr. Nedime Serakıncı’yı kutlayarak başarılarının devamını temenni etmişti.

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Son Güncelleme: 16.11.2021 19:05
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