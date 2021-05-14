Prof. Dr. Nazmi Özer: 14 Mayıs Türkiye ve KKTC için Eczacılık Günü

Prof. Dr. Özel yayımladığı mesaj şu şekilde;

"Bu Tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Bilimsel Eczacılık Eğitimi’nin Başladığı Gün”dür. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, İLK ECZACILIK SINIFI’nın açıldığı tarihtir (14 Mayıs 1839).

Bu yıl; COVID-19 Pandemisi nedeniyle, Toplum Eczacıları (Serbest Eczane Eczacıları) ve Hastane Eczacıları için çok özel bir dönem yaşanmaktadır.

“Dünya Eczacıları Ailesi”nden birçok Kahraman Eczacı, SARS-CoV-2 Virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişlerdir. Salgın savaşında, en ön cephede savaşırken “Meslek Şehidi” olan Eczacı Meslektaşlarımız’ı saygıyla ve minnetle anmak için; 14 Mayıs 2021 Cuma Günü, saat 12.00’de “Bir Dakikalık Saygı Duruşu” yapılacaktır. Işıklarda, Huzurla Uyusunlar…

GAU Eczacılık Fakültemiz; Mayıs Ayı boyunca, “ECZACILIK MESLEĞİ’NİN YARINI: FIRSATLAR VE RİSKLER” ile “FARMARÖNESANS (ECZACILIK MESLEĞİ’NDE YENİDEN DOĞUŞ)” ve “ECZACILIK MESLEĞİ’NDE İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK)” konularını tartışmaya açacaktır.

Bu konuda paydaşlar arasında görüş birliği sağlamak üzere, Öğrenci Eczacılarımız’ın da etkin katılımı ve katkısı ile, burada bulunan son sınıf öğrenci eczacılarımızla sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze ve burada olamayan öğrenci eczacılarımızla da çevrimiçi iletişim teknolojileri üzerinden, bir dizi “e-görüş alış verişi” görüşmesinin yapılması planlanmaktadır.

GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI VE AKADEMİK KADROSU"