banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
Lapta’da trafik kazası!
Kapat

Prof. Dr. Nazmi Özer: 14 Mayıs Türkiye ve KKTC için Eczacılık Günü

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer, “14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 14:57
Prof. Dr. Nazmi Özer: 14 Mayıs Türkiye ve KKTC için Eczacılık Günü
banner337

Prof. Dr. Özel yayımladığı mesaj şu şekilde;

"Bu Tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nda “Bilimsel Eczacılık Eğitimi’nin Başladığı Gün”dür. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, İLK ECZACILIK SINIFI’nın açıldığı tarihtir (14 Mayıs 1839).

Bu yıl; COVID-19 Pandemisi nedeniyle, Toplum Eczacıları (Serbest Eczane Eczacıları) ve Hastane Eczacıları için çok özel bir dönem yaşanmaktadır.

banner341
“Dünya Eczacıları Ailesi”nden birçok Kahraman Eczacı, SARS-CoV-2 Virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişlerdir. Salgın savaşında, en ön cephede savaşırken “Meslek Şehidi” olan Eczacı Meslektaşlarımız’ı saygıyla ve minnetle anmak için; 14 Mayıs 2021 Cuma Günü, saat 12.00’de “Bir Dakikalık Saygı Duruşu” yapılacaktır. Işıklarda, Huzurla Uyusunlar…

GAU Eczacılık Fakültemiz; Mayıs Ayı boyunca, “ECZACILIK MESLEĞİ’NİN YARINI: FIRSATLAR VE RİSKLER” ile “FARMARÖNESANS (ECZACILIK MESLEĞİ’NDE YENİDEN DOĞUŞ)” ve “ECZACILIK MESLEĞİ’NDE İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK)” konularını tartışmaya açacaktır.

Bu konuda paydaşlar arasında görüş birliği sağlamak üzere, Öğrenci Eczacılarımız’ın da etkin katılımı ve katkısı ile, burada bulunan son sınıf öğrenci eczacılarımızla sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze ve burada olamayan öğrenci eczacılarımızla da çevrimiçi iletişim teknolojileri üzerinden, bir dizi “e-görüş alış verişi” görüşmesinin yapılması planlanmaktadır.

GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI VE AKADEMİK KADROSU"

banner360
Anahtar Kelimeler:
Eczacılık GünüProf. Dr. Nazmi Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Eczacılık Günü” ile ilgili bilgiler paylaştı
İmbouafonth Emile Regis AHUI 3 gün poliste tutuklu kalacak
İmbouafonth Emile Regis AHUI 3 gün poliste tutuklu kalacak
28 yaşındaki şahıs yoğun bakımda!
28 yaşındaki şahıs yoğun bakımda!
Hava durumu..
Hava durumu..
Atikoğlu: “Başarının sırrı insanları sevmekten geçiyor”
Atikoğlu: “Başarının sırrı insanları sevmekten geçiyor”
Paşaköy’de yangın
Paşaköy’de yangın
Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Şentop, Sennaroğlu’nun bayramını kutladı
Şentop, Sennaroğlu’nun bayramını kutladı
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim