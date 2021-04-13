Prof. Dr. Külahoğlu, okul pdr hizmetleri konusunda makale yayımladı

PDR Hizmetleri Yönetmeliklerinin Beş Yıllık Kalkınma Planları ve MEB Şûra Kararlarına Uyumunun İncelenmesi” konusundaki makalesinde Prof. Dr. Külahoğlu, Ülke kalkınması açısından oldukça önemli olan eğitim politikalarının, kamu kesimi tarafından eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik alınan tedbirler olarak tanımlanabildiğini belirterek, Ülkelerin eğitim politikasının öncelikle kalkınma planlarında saptandığını vurguladı.

Prof. Dr. Şermin Külahoğlu’nun ortaya koymuş olduğu makalenin özeti şu şekilde;

“Kalkınma planları, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, uzun dönemde gerçekleştireceği büyümeyi ortaya koyan temel politika dokümanlarıdır. Kalkınma planlarının ana hedefi; vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve nitelikli yaşam koşullarına erişmesini sağlamaktır. Bu araştırmada, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri (PDR) yönetmelikleri, ilgili kalkınma planları ve Milli Eğitim şûra kararları, PDR meslek alanına ilişkin amaç ve görev tanımları açısından yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıklara bakılmış ve birbirleriyle uyumları incelenmiştir. Araştırmada nitel desenli doküman analizi tekniği kullanılmış olup 11 kalkınma planı, 5 MEB yönetmelik ve yönergesi ve 2 Milli Eğitim Şûrası incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okul PDR hizmetlerine yönelik hazırladığı yönetmeliklerde ve tavsiye kararı aldığı şûralarda, kalkınma planlarının kararlarına duyarlı ancak, kendi bakanlığı tarafından yapılmış önceki planlama ve düzenleme çalışmalarıyla uyumlu, destekleyici ve kavram birliğini gözeten bir tutum izlemediği saptanmıştır.”