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Prof. Dr. Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan dengesiz yağışların tarım üzerine etkisini değerlendirdi

Prof. Dr. Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan dengesiz yağışların tarım üzerine etkisini değerlendirdi

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
Prof. Dr. Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan dengesiz yağışların tarım üzerine etkisini değerlendirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Kıbrıs’ta yağışın çok önemli bir faktör olduğunu belirterek, bu senenin Kıbrıs açısından çok bereketli bir yıl olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. İbrahim Baktır, son dönemlerde Kıbrıs’ta yaşanan yağışların Anadolu’da ‘kırkikindi’, genel ismi ile nisan yağmurları olduğunu belirterek, bu yağmurların gecikmesinin en önemli sebeplerinden birisinin iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Dünyada tüketilen taze suyun ortalama %75’inin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Baktır, Kıbrıs gibi subtropik iklime sahip ülkelerde, yazın kurak geçen bölgelerde, yağmurun nimet olduğunu açıkladı.  Baktır, yaz aylarında Kıbrıs’ta, sebze ve meyvenin bol olduğunu aktararak, bu yağmurların bu ürünler için bir lütuf olduğunu da ekledi. Özellikle Mesarya ovasının tuzlu bir ova olduğuna dikkat çeken Baktır, bu yağmurların ovada bulunan tuz oranının azalmasına neden olup, toprağın kimyasal yapısını da iyileştirdiğini kaydetti. 

Prof. Dr. İbrahim Baktır, “Susuz yaşam olmaz, suyun olmadığı yerde tarım olmaz, tarımın olmadığı yerde de insan yaşamı olmaz” ifadelerini kullanarak, bu yağışların olası bir afete dönüşmemesi için belirli tedbirlerin alınması gerektiğini de hatırlattı. İlk önce belirli bir alt yapının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Baktır, daha sonra kanalizasyonların yapılmasını, dere yataklarının boşaltılmasını ve bahçe veya araziler arası drenaj kanallarının açılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Baktır, Kuzey’de bulunan göletlerin ve barajların uzun vadede daha fonksiyonel olabilmeleri için belli periyotlarda bakımlarının düzenli olarak yapılması ve aynı zamanda Beşparmak Dağları’nın Güney yamaçlarına suni küçük göletler veya su depoları oluşturarak, yağmur suyunu belli aralıklarda saklayarak, gerekli zamanlarda kullanıma açılmasının önemini olduğunu da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Prof Dr Ibrahim Baktır
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