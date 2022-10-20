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Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC’ye destek verdi

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya desteğini giydiği tişörtle gösterdi. Sancar'ın o fotoğrafı gündem oldu.

20 Ekim 2022 Perşembe 11:20
Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC’ye destek verdi

Geçtiğimiz haftalarda, Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurul konuşmasında uluslararası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyu Putin’le olan görüşmelerinde de dile getirdiğini açıklamıştı.

Erdoğan’ın yeniden gündeme taşıdığı KKTC’nin tanınması meselesine bir destek de Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’dan geldi. Sancar, üzerinde İngilizce ‘KKTC Tanınmalı’ üstü giydiği fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Sancar’ın sweatshirt ile verdiği poz kısa sürede gündem olurken, özellikle Türkiye’den Nobel ödüllü bilim insanına destek yağdı.

Erdoğan’ın, BM’deki hitabında “KKTC’yi tanıyın” çağrısından sonra Rusya’nın KKTC’ye doğrudan uçuş seferleri başlatacağı açıklanmıştı. Antalya aktarmalı planlanan Moskova-Ercan Havalimanı seferlerinin, kasım ayında başlaması bekleniyor. Rusya ile başlayacak direkt uçuş serüvenine yeni ülkelerin de katılacağı öngörülüyor.

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Son Güncelleme: 20.10.2022 11:32
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