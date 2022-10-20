Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC’ye destek verdi

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya desteğini giydiği tişörtle gösterdi. Sancar'ın o fotoğrafı gündem oldu.