Prof. Dr. Akile Büke'ye bu kıyak kimden?

PROF. DR. AKİLE BÜKE’YE BU KIYAK KİMDEN?

YÖDAK BAŞKANI YAKLAŞIK 13 AY İŞE GELMEDEN MAAŞ ÇEKTİ.

KIBRIS MANŞET’in gündeme getirdiği ve “MUHACERET BİLGİLERİNİ AÇIKLA AKİLE BÜKE” başlığı ile yayınlanan haber ile ilgili sessizliğini koruyan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yerine açıklıyoruz.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke'nin görev başında olmayıp izinsiz yurtdışında olduğu günler

2017 YILI 2018 YILI

OCAK : 10 GÜN OCAK : 10 GÜN

ŞUBAT : 12 GÜN ŞUBAT : 17 GÜN

MART : 17 GÜN MART : 17 GÜN

NİSAN : 18 GÜN NİSAN : 21 GÜN

MAYIS : 18 GÜN MAYIS : 24 GÜN

HAZİRAN : 15 GÜN HAZİRAN : 4 GÜN

TEMMUZ : 1 GÜN TEMMUZ : 0 GÜN

AĞUSTOS : 20 GÜN AĞUSTOS : 26 GÜN

EYLÜL : 10 GÜN EYLÜL : 19 GÜN

EKİM : 14 GÜN EKİM : 13 GÜN

KASIM : 27 GÜN KASIM : 18 GÜN

ARALIK : 26 GÜN ARALIK : 19 GÜN

TOPLAM 2017 YILINDA 188 GÜN ve 2018 YILINDA 188 GÜN İZİNSİZ VE MAZARETSİZ YURTDIŞINDA KALARAK KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.

Resmi ve görev icabı olmayan yurtdışı seyahatlerinin tamamına yakını perşembe akşamdan başlayıp salı sabahına hatta bazı zamanlarda bir sonraki haftanın salı sabahına kadar uzadığı açıkça görünen YÖDAK Başkanının sözleşmesi gereği bağlı olduğu 7/1979 Kamu Görevlileri Yasasını açıkça ihlal ettiği kanıtlandı.

Sürekli yurtdışında bulunması ile ilgili herhangi bir Bakanlar Kurulu yurtdışı görevlendirme kararının olmadığının da ayrıca ortaya çıkması YÖDAK başkanının görevinin düştüğü yorumlarını da beraberinde getirdi.

KAMU GÖREVLİLERİ YASASI NEYİ EMREDİYOR?

7/1979 Kamu Görevlileri Yasası tahtında en üst düzeyde kamu görevlisinin de 30 gün süreyle göreve gelmemesi halinde kamu görevine son verildiği anayasa ve ilgili yasalar tahtında emredilirken ;

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin göreve başladığı 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2017 ve 2018 yılını kapsayan toplam 730 günde her bir yıl için ayrı ayrı 188 gün görevinin başında olmadığı muhaceret bilgileri ile kanıtlandı.

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI BÜYÜK UMUTLARLA ATAMIŞTI

Göreve başladığı günden bugüne 104 haftanın yarıdan daha fazlası olan 54 hafta boyunca yurtdışında bulunarak göreve gelmeyen ve kamu görevinden ihraç edilmesi gereken YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI MI İZİN VERDİ?

Görevinin başında olmadığı günler ile ilgili Prof. Dr. Akile Büke’nin yakın çevresine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görevde olma sürelerini yarı zamanlı anlaştığını ve Akıncı’nın bu yönde kendisine izin verdiğini söylediği de iddialar arasında.

PROF. DR .AKİLE BÜKE DEVLETE OLAN BORCU NE OLACAK?

KIBRIS MANŞET olarak soruyoruz ;

Her bir KKTC yurttaşından kesilerek sosyal adalet çerçevesinde alınan vergilerden toplanmış gelirlerden elde edilen kamu maliyesinden yılın yarısından fazlasını işe gelmeyerek ek tahsisatlarla ayda yaklaşık 15.000 TL maaşla 2 yılda fazladan ödenen çeyrek milyon Türk Lirasına yakın tutarın hesabını YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’den kim soracak?